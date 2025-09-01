Manchester United dio marcha atrás y Dibu Martínez seguirá en Aston Villa
El arquero argentino quedó en el centro de la escena tras quedarse afuera del banco en la caída 3-0 ante Crystal Palace.
Emiliano “Dibu” Martínez atraviesa horas de incertidumbre en Inglaterra que llama mucho la atención. El arquero de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, no fue convocado el domingo en la derrota 3-0 de Aston Villa frente al Crystal Palace y, al día siguiente, se confirmó que el Manchester United desistió de contratarlo.
El club de Old Trafford decidió cerrar la incorporación del belga Senne Lammens, lo que desactivó el posible pase del marplatense en el cierre del mercado de verano.
La situación en Villa Park es cada vez más compleja. Unai Emery, técnico de los “Villanos”, sorprendió con sus declaraciones post partido cuando le consultaron por la ausencia del Dibu: “Bizot. Marco Bizot”, dijo aludiendo al neerlandés, y repitió con firmeza cuando le preguntaron por el futuro: “Marco Bizot. Se terminó el tiempo”.
¿Y ahora, Dibu? La otra oferta que le llegó
Según trascendió en las últimas horas, el arquero campeón del mundo tenía todo acordado con el United, pero las negociaciones entre los clubes no llegaron a buen puerto. Ante esto, surgió el interés del Galatasaray de Turquía, aunque todo indica que la operación no se concretará antes del cierre del mercado, que vence este lunes y no está en los planes de Dibu atajar en ese equipo en esta temporada que ya comenzó.
Con contrato vigente hasta junio de 2029 y más de 210 partidos con la camiseta del Aston Villa, Martínez, de 32 años y con un nivel muy alto en los últimos años, se prepara para viajar a la Argentina y sumarse a los entrenamientos de la Scaloneta. Sin embargo, su futuro inmediato en el equipo inglés es una incógnita: podría quedar relegado y, por ahora, corre desde atrás en la consideración de Emery.
