Manchester United dio marcha atrás y Dibu Martínez seguirá en Aston Villa

¿Y ahora, Dibu? La otra oferta que le llegó

Según trascendió en las últimas horas, el arquero campeón del mundo tenía todo acordado con el United, pero las negociaciones entre los clubes no llegaron a buen puerto. Ante esto, surgió el interés del Galatasaray de Turquía, aunque todo indica que la operación no se concretará antes del cierre del mercado, que vence este lunes y no está en los planes de Dibu atajar en ese equipo en esta temporada que ya comenzó.