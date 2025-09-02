El saludo de la Selección al Dibu Martínez por su cumpleaños: "Campeón del mundo"

Entre saludos y felicitaciones, el arquero de la Selección argentina también fue cuestionado por otros fanáticos que no le perdonaron su intención de marcharse al United.

El mercado de pases en Europa cerró el lunes 1° de septiembre y con la indefinición de su transferencia se terminaron las especulaciones sobre el futuro del marplatense. Durante las últimas semanas, el nombre del Dibu sonó fuerte en Old Trafford, donde el United buscó alternativas para reemplazar al cuestionado André Onana. Sin embargo, el club inglés terminó fichando al belga Senne Lammens, de 23 años, y descartó la llegada del arquero argentino.

Aston Villa publicó en sus redes sociales un mensaje especial por el cumpleaños del Dibu. Pero esta vez, la reacción de los hinchas fue muy distinta a la esperada: entre los comentarios realizados en Twitter e Instagram, abundaron los mensajes de enojo, reproches y hasta memes dirigidos al arquero.

Muchos fanáticos dejaron en claro que no les gustó nada que Martínez haya querido irse al Manchester United. Incluso, varios pidieron que el neerlandés Marco Bizot —el otro arquero del plantel de Unai Emery— sea el titular, a pesar de que viene de un flojo partido ante el Crystal Palace, donde recibió tres goles (uno de penal cometido por él mismo y otro tras una mala salida).