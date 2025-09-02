El saludo de la Selección al Dibu Martínez por su cumpleaños: "Campeón del mundo"
El marplatense cumple hoy 33 años y lo celebrará entrenando con la Selección Argentina en Ezeiza.
Emiliano Martínez celebra su cumpleaños número 33 con la Selección Argentina, que en su cuenta oficial saludó al arquero.
En la historia que compartieron se puede ver a Martínez, quien se hizo fundamental en el armado del combinado dirigido por Lionel Scaloni, acariciando a la Copa del Mundo.
En aquella competencia, el “Dibu” tuvo una importantísima participación para la histórica conquista al atajar penales en los cuartos de final y en el partido decisivo ante Francia, además del mano a mano con Kolo Muani en el último minuto.
Actualmente el arquero argentino enfrenta la polémica con su club Aston Villa por el intento de irse al Manchester United, un pase que finalmente se frustró sobre el cierre del mercado en Europa. El club de Birmingham le dedicó un posteo por el aniversario de su nacimiento y los hinchas reaccionaron con mensajes de todo tipo.
Entre saludos y felicitaciones, el arquero de la Selección argentina también fue cuestionado por otros fanáticos que no le perdonaron su intención de marcharse al United.
El mercado de pases en Europa cerró el lunes 1° de septiembre y con la indefinición de su transferencia se terminaron las especulaciones sobre el futuro del marplatense. Durante las últimas semanas, el nombre del Dibu sonó fuerte en Old Trafford, donde el United buscó alternativas para reemplazar al cuestionado André Onana. Sin embargo, el club inglés terminó fichando al belga Senne Lammens, de 23 años, y descartó la llegada del arquero argentino.
Aston Villa publicó en sus redes sociales un mensaje especial por el cumpleaños del Dibu. Pero esta vez, la reacción de los hinchas fue muy distinta a la esperada: entre los comentarios realizados en Twitter e Instagram, abundaron los mensajes de enojo, reproches y hasta memes dirigidos al arquero.
Muchos fanáticos dejaron en claro que no les gustó nada que Martínez haya querido irse al Manchester United. Incluso, varios pidieron que el neerlandés Marco Bizot —el otro arquero del plantel de Unai Emery— sea el titular, a pesar de que viene de un flojo partido ante el Crystal Palace, donde recibió tres goles (uno de penal cometido por él mismo y otro tras una mala salida).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario