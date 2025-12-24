El presidente de Olimpo habló sobre la situación del club: "Tenemos menos gente que un cine"
Alfredo Dagna expresó su enojo por la baja cantidad de socios que pagan la cuota del club, que sigue estancado en el Federal A desde 2019.
El Club Olimpo de Bahía Blanca continúa atravesando una etapa compleja tanto en lo deportivo como en lo institucional. Estancado en el Federal A desde su descenso en 2019, el equipo no logra dar el salto a la Primera Nacional pese a algunas campañas competitivas que, hasta ahora, resultaron insuficientes para terminar de lograr ese objetivo tan deseado.
La última temporada no fue mala en términos futbolísticos. Olimpo terminó tercero en su grupo en la segunda fase, pero luego quedó eliminado en los cruces decisivos. Primero cayó ante Atlético Rafaela, uno de los equipos que logró el ascenso, y más tarde sufrió una dura derrota en la Reválida frente a Douglas Haig, con un contundente global de 6-0.
El enojo del presidente y el reclamo a los socios de Olimpo
Tras esa eliminación, quien salió a hablar fue el presidente Alfredo Dagna, aunque no se refirió al rendimiento del equipo sino al compromiso de los socios con el club. Visiblemente molesto, lanzó frases contundentes para describir la situación económica que atraviesa el club.
"Este mes y el que viene son tétricos, porque la gente va y no paga. Tenemos menos gente que un cine", afirmó el dirigente. En ese sentido, explicó que el objetivo es que al menos 3.000 personas abonen la cuota social para poder sostener el funcionamiento del club.
"Nosotros queremos lograr que, por lo menos, 3000 personas paguen la cuota. No pido 1 millón, ni 50.000, ni 20.000, solo 3000 que paguen la cuota", sostuvo Dagna, quien también cuestionó las exigencias hacia la dirigencia sin un acompañamiento económico.
"Después nos quejamos: ‘Poné la plata’, dicen, pero hay que venir y apoyar. Vengan con ganas de apoyar al club", agregó. Finalmente, apuntó contra las campañas para sumar socios y minimizó el costo mensual: "Estoy re podrido de las campañas de socios. ¿Qué querés darle a la gente? 20 lucas cuesta, te lo gastás en una cerveza".
