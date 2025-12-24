El presidente de Olimpo habló sobre la situación del club: "Tenemos menos gente que un cine"

La última temporada no fue mala en términos futbolísticos. Olimpo terminó tercero en su grupo en la segunda fase, pero luego quedó eliminado en los cruces decisivos. Primero cayó ante Atlético Rafaela, uno de los equipos que logró el ascenso, y más tarde sufrió una dura derrota en la Reválida frente a Douglas Haig, con un contundente global de 6-0.