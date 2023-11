Endrick, la gran novedad de Brasil para enfrentar a la Selección Argentina

"Endrick es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si esto se confirmará. No es presión, es un premio y una visión de futuro de lo que puede ser este chico. Lleva mucho tiempo produciendo bien y me llama la atención. Convocarlo a él y a otros más señala cuál podría ser el futuro", explicó el entrenador.

Brasil, que marcha tercero en Eliminatorias Sudamericanas con 7 puntos, visitará a Colombia el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Barranquilla y el 21 será local ante Argentina, en el Maracaná de Río de Janeiro.