Enrique Cerezo habló sobre Julián Álvarez: confirmó su futuro en Atlético de Madrid

El club no solamente pretende mantenerlo en su plantel, sino también acompañarlo para que pueda volver a mostrar el nivel que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de Europa. “Nunca lo quisimos vender, por eso sigue con nosotros. Ahora lo tenemos que ayudar a salir de este problema que hubo durante el verano y creo que lo vamos a conseguir con su esfuerzo, su ayuda y con el apoyo de la afición”, afirmó.

Julián Álvarez

Cerezo respaldó a Julián Álvarez y destacó el cariño de los hinchas

Más allá de la situación deportiva, también puso el foco en el vínculo que Álvarez construyó con los simpatizantes del equipo. Para Cerezo, las dificultades atravesadas durante las últimas semanas no deberían modificar la relación entre el jugador y la institución. “La gente lo adora, lo quiere. Este problema que ha habido no va a suponer ningún problema para que Julián continúe con nosotros de una manera agradable”, señaló.

El dirigente insistió en que el club pretende acompañar al argentino para que pueda volver a sentirse cómodo dentro del equipo y recuperar el rendimiento que mostró desde su llegada a Madrid. “Estamos con él para ayudarle y para que vuelva a ser el Julián que ha sido siempre. Uno de los jugadores más importantes que tenemos”, agregó.

En ese sentido, el máximo dirigente del Atlético también resaltó el perfil personal del delantero. La intención de la institución es que el futbolista pueda dejar atrás las situaciones que generaron incertidumbre y concentrarse exclusivamente en su desempeño dentro de la cancha. “Es un chico joven, agradable, divertido, que le gusta el fútbol. Yo creo que con nuestra ayuda va a salir adelante sin ninguna duda”, afirmó.

El Cholo Simeone mantiene la confianza en la Araña

Otro de los puntos que Cerezo quiso aclarar estuvo relacionado con la participación del delantero en el equipo. Ante las dudas sobre su lugar dentro de la formación titular, el presidente recordó que la decisión final corresponde exclusivamente a Diego Simeone, aunque destacó la buena relación entre el entrenador y el futbolista.

“El entrenador es el que decide si juega o no juega. Simeone tiene toda la confianza con él y su relación es maravillosa. Creo que va a seguir siendo el delantero titular”, aseguró.