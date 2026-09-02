Enrique Cerezo habló sobre Julián Álvarez: confirmó su futuro en Atlético de Madrid
El presidente del Colchonero reveló que rechazaron dos propuestas por el delantero argentino, una de ellas del Barcelona, y aseguró que el club cuenta con él para lo que viene.
El futuro de Julián Álvarez finalmente parece estar definido. Después de semanas en las que el delantero argentino quedó involucrado en distintos rumores sobre una posible salida del Atlético de Madrid, el presidente de la institución, Enrique Cerezo, salió públicamente a aclarar la postura del club y fue contundente: nunca existió la intención de desprenderse del atacante.
El dirigente confirmó que el Colchonero recibió dos propuestas para contratar al campeón del mundo y que ambas fueron rechazadas. Entre ellas estuvo una del Barcelona, que buscó avanzar por el delantero argentino, aunque desde Madrid dejaron en claro desde el primer momento que no tenían interés en negociar su salida.
“Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo español, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador al que le tenemos muchísimo cariño y que es muy bueno. Nosotros, que queremos ganar todo, como todos los equipos, necesitamos de buenos jugadores”, explicó Cerezo en diálogo con Ciudad Magazine. De esta manera, buscó llevar tranquilidad tanto al futbolista como a los hinchas.
Atlético de Madrid rechazó una propuesta del Barcelona
Uno de los datos más importantes que aportó Cerezo fue la confirmación de que el Blaugrana realizó una oferta concreta por la Araña. Sin embargo, la respuesta de la dirigencia madrileña fue negativa porque la intención del club siempre fue conservar al atacante. “Cuando recibimos la oferta del Barcelona le dijimos que no nos interesaba porque no le queremos vender a Julián Álvarez”, sostuvo el mandatario.
La declaración adquiere especial relevancia porque el culé aparecía como uno de los posibles destinos para el argentino. El interés del conjunto catalán había alimentado las versiones sobre una eventual transferencia, pero la postura del Atlético terminó siendo determinante para cerrar esa posibilidad. Cerezo, además, dejó claro que el delantero continúa siendo considerado una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo.
El club no solamente pretende mantenerlo en su plantel, sino también acompañarlo para que pueda volver a mostrar el nivel que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de Europa. “Nunca lo quisimos vender, por eso sigue con nosotros. Ahora lo tenemos que ayudar a salir de este problema que hubo durante el verano y creo que lo vamos a conseguir con su esfuerzo, su ayuda y con el apoyo de la afición”, afirmó.
Cerezo respaldó a Julián Álvarez y destacó el cariño de los hinchas
Más allá de la situación deportiva, también puso el foco en el vínculo que Álvarez construyó con los simpatizantes del equipo. Para Cerezo, las dificultades atravesadas durante las últimas semanas no deberían modificar la relación entre el jugador y la institución. “La gente lo adora, lo quiere. Este problema que ha habido no va a suponer ningún problema para que Julián continúe con nosotros de una manera agradable”, señaló.
El dirigente insistió en que el club pretende acompañar al argentino para que pueda volver a sentirse cómodo dentro del equipo y recuperar el rendimiento que mostró desde su llegada a Madrid. “Estamos con él para ayudarle y para que vuelva a ser el Julián que ha sido siempre. Uno de los jugadores más importantes que tenemos”, agregó.
En ese sentido, el máximo dirigente del Atlético también resaltó el perfil personal del delantero. La intención de la institución es que el futbolista pueda dejar atrás las situaciones que generaron incertidumbre y concentrarse exclusivamente en su desempeño dentro de la cancha. “Es un chico joven, agradable, divertido, que le gusta el fútbol. Yo creo que con nuestra ayuda va a salir adelante sin ninguna duda”, afirmó.
El Cholo Simeone mantiene la confianza en la Araña
Otro de los puntos que Cerezo quiso aclarar estuvo relacionado con la participación del delantero en el equipo. Ante las dudas sobre su lugar dentro de la formación titular, el presidente recordó que la decisión final corresponde exclusivamente a Diego Simeone, aunque destacó la buena relación entre el entrenador y el futbolista.
“El entrenador es el que decide si juega o no juega. Simeone tiene toda la confianza con él y su relación es maravillosa. Creo que va a seguir siendo el delantero titular”, aseguró.
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