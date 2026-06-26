Los últimos posteos en redes sociales de Ernestina Pais antes de la tragedia

Asimismo, en otro posteo realizado 20 horas atrás, la animadora había celebrado la confirmación de una nueva función programada para el próximo 8 de julio en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía. "Es cierto! Y te daré un gran abrazo", escribió con total entusiasmo al replicar la historia de una amiga, demostrando el excelente momento profesional que estaba atravesando justo antes del inesperado choque con la formación del Tren de la Costa.