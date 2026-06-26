Los últimos posteos en redes sociales de Ernestina Pais antes de la tragedia
La repentina muerte de Ernestina Pais generó gran conmoción. Horas antes del trágico accidente, la conductora había compartido su alegría en las redes.
La trágica muerte de Ernestina Pais causó un profundo dolor en el mundo del espectáculo. La reconocida conductora televisiva falleció este viernes por la noche en San Isidro, pero apenas unas horas antes del fatal desenlace había compartido con sus seguidores su inmensa alegría por un nuevo proyecto laboral.
El entusiasmo de Ernestina Pais por su regreso al teatro
A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista se había mostrado sumamente activa durante la jornada. En una historia publicada tan solo seis horas antes del lamentable accidente vial que le costó la vida, subió una imagen promocional de la obra teatral que integraba, acompañada por un sentido mensaje: "SE AGREGAN DESTINOS GRACIAS VIDA!".
En dicha publicación, se la podía ver posando sonriente junto al actor Juan Palomino, su compañero de elenco en la comedia "El Divorcio del Año". Esta pieza teatral, que se encuentra actualmente realizando una intensa gira nacional bajo la dirección de José María Muscari, cuenta además con las actuaciones estelares de figuras como Diego Ramos, Romina Gaetani y Rocío Igarzábal.
Asimismo, en otro posteo realizado 20 horas atrás, la animadora había celebrado la confirmación de una nueva función programada para el próximo 8 de julio en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía. "Es cierto! Y te daré un gran abrazo", escribió con total entusiasmo al replicar la historia de una amiga, demostrando el excelente momento profesional que estaba atravesando justo antes del inesperado choque con la formación del Tren de la Costa.
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