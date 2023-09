Lionel Scaloni se quejó del precio de las entradas y reveló la fortuna que pagó

El propio Lionel Scaloni, quién brindó una conferencia de prensa este miércoles en el predio de Ezeiza, habló sobre el entusiasmo de la gente: "Es bueno que la gente esté contenta, con ganas de ver el partido, y nosotros debemos saber que jugamos nosotros y no el público. Ellos tienen una Selección joven y que ya tiene un Mundial encima. Será un partido difícil", puntualizó.

En el único momento en el que se lo notó algo incómodo al entrenador se dio cuando le pidieron una opinión de los precios de las entradas, que comenzaron en 19 mil pesos para las generales y relativizó: "Compré nueve entradas y me gasté 900 mil y algo. Las pago, claro ¿Cómo no las voy a pagar? Después si querés te muestro el recibo. Me cuesta cómo a todos, pero no soy nadie para poner el precio de las entradas. Por mí que vaya gratis la gente".

Argentina-Ecuador: precios de las entradas

GENERAL $19.000

$19.000 MENOR A POPULAR (hasta 10 años) $11.000

(hasta 10 años) $11.000 SIVORI Y CENT. MEDIA $39.000

$39.000 S.MARTIN Y BELGRANO ALTA $39.000

$39.000 S.MARTIN Y BELGRANO BAJA $87.000

$87.000 S.MARTIN Y BELGRANO MEDIA $89.000

La reventa de entradas con precios impagables

Si bien alguien con mucha fortuna puede encontrar reventa de entradas a los precios originales, cómo por ejemplo 20 mil pesos por una Sívori alta, otras ubicaciones (quizás las mejores del estadio Monumental) cuestan una fortuna: un usuario llegó a pedir 260 mil pesos por un boleto y las redes sociales explotaron.

