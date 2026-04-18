Rosario Central vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Este domingo, el Canalla sale al Gigante de Arroyito para enfrentar al Verde con el objetivo de sellar su pasaporte a los octavos de final. Los detalles.
Este domingo, desde las 20:30, el Estadio Gigante de Arroyito será el escenario de un duelo con objetivos cruzados por la fecha 15 del Apertura. Tras el importante triunfo en tierras paraguayas, el conjunto de Jorge Almirón busca capitalizar su envión anímico para dar el paso definitivo hacia la siguiente ronda.
Todavía resuena el eco del festejo en Asunción. Rosario Central llega fortalecido tras imponerse a Libertad, un resultado que no solo mantuvo su invicto, sino que ratificó el orden táctico de un equipo que tiene en Franco Ibarra a su gran referente en el círculo central. Sin embargo, la cuenta pendiente sigue siendo la eficacia ofensiva para cerrar los partidos antes.
Con un triunfo, la Academia rosarina alcanzaría las 24 unidades, una cifra que —mientras la ciudad aguarda con ilusión el retorno de Ángel Di María— le otorgaría el pasaporte virtual a los playoffs de la Copa de la Liga.
Al equipo de Facundo Sava parece quedarle una única vida en este certamen. El "Verde" de Junín ha mostrado dos caras muy marcadas: una fortaleza respetable en el Eva Perón, pero una fragilidad preocupante cada vez que sale de casa (apenas sumó 3 puntos de 18 posibles como visitante).
Ubicado en la zona baja del Grupo B, el conjunto juninense no se rinde y se aferra a la potencia goleadora de Junior Marabel como su principal carta de triunfo. En Arroyito, el "Guerrero" intentará dar el golpe y mantener encendida la llama de la clasificación entre los ocho mejores.
Probables formaciones de este partido
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Rosario Central vs. Sarmiento: dónde ver en vivo
- Hora: 20.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Gigante de Arroyito
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