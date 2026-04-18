Rosario Central vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Todavía resuena el eco del festejo en Asunción. Rosario Central llega fortalecido tras imponerse a Libertad, un resultado que no solo mantuvo su invicto, sino que ratificó el orden táctico de un equipo que tiene en Franco Ibarra a su gran referente en el círculo central. Sin embargo, la cuenta pendiente sigue siendo la eficacia ofensiva para cerrar los partidos antes.