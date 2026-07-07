Enzo Fernández histórico: marcó el gol 3000 de los mundiales
El volante Enzo Fernández anotó el tanto del triunfo ante Egipto que se convirtió en el gol número tres mil en toda la historia de las Copas del Mundo.
La agónica y épica remontada de la Selección Argentina ante Egipto dejó una marca imborrable en la historia del fútbol. Tras un preciso centro, el inolvidable gol del mediocampista Enzo Fernández, que selló el triunfo 3-2 en tiempo agregado para clasificar a cuartos, se convirtió en el gol 3000 de los mundiales.
El hito histórico en el Mundial 2026
El mediocampista apareció en el momento más importante del partido para conectar un soberbio remate de cabeza tras una exquisita asistencia de Lautaro Martínez. Esta jugada culminó una remontada espectacular en apenas 13 minutos y le dio un significado estadístico gigante a una anotación que ya era inolvidable por la sufrida clasificación de la albiceleste.
La anotación del número 8 se suma a una selecta lista de goles que marcaron las diferentes épocas de la gran competencia internacional:
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Gol 1: Fue obra del francés Lucien Laurent durante el torneo inaugural de 1930, cuando su selección derrotó a México.
Gol 1.000: Llegó en la edición de 1978, gracias al delantero neerlandés Rob Rensenbrink.
Gol 2.000: Fue anotado por el sueco Marcus Allbäck durante la Copa del Mundo de Alemania 2006.
Ahora, casi un siglo después del inicio del torneo más importante, el baluarte del mediocampo nacional inscribe su nombre junto a los grandes protagonistas de este deporte.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene viva la ilusión de defender el título conquistado en Catar 2022. Tras escapar de una inminente eliminación estando abajo 2-0, los sudamericanos lograron reaccionar a tiempo y ya esperan con ansias por su próximo rival en los cuartos de final, que saldrá del esperado duelo entre Suiza y Colombia.
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