Enzo Fernández histórico: marcó el gol 3000 de los mundiales

El hito histórico en el Mundial 2026

ENZO ENZO ENZO ENZO ENZO ENZO ENZOpic.twitter.com/RJlKgQjZgb — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

El mediocampista apareció en el momento más importante del partido para conectar un soberbio remate de cabeza tras una exquisita asistencia de Lautaro Martínez. Esta jugada culminó una remontada espectacular en apenas 13 minutos y le dio un significado estadístico gigante a una anotación que ya era inolvidable por la sufrida clasificación de la albiceleste.