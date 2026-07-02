"Estoy confiado": el papá de Enzo Fernández, en exclusiva en medio del banderazo argentino en Miami
En la previa del crucial duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Raúl Fernández conversó con minutouno.com.
Las calles de Florida volvieron a teñirse de celeste y blanco, ya que miles de hinchas se concentraron en las playas y avenidas de Miami para llevar a cabo el tradicional banderazo de apoyo a la Selección Argentina antes del partido de este viernes, entre quienes se encontraba nada menos que Raúl, el papá de Enzo Fernández.
En medio de los cantos, el color y la locura de los fanáticos, la pantalla de minutouno.com captó la presencia especial de Raúl Fernández, quien se sumó a los festejos populares junto al resto de la familia del mediocampista.
"Venimos al banderazo a festejar un poco y a alentar a la Selección ante el partido de mañana", arrancó diciendo Raúl, contagiado por la euforia y la mística que se respira en las inmediaciones del búnker nacional.
El aliento de la familia Fernández a la Selección Argentina
Al ser consultado sobre el contacto diario que mantiene con la figura de la Scaloneta en medio de la estricta rutina mundialista, Raúl explicó que el entorno familiar prefiere ser sumamente respetuoso de los tiempos del futbolista para no alterar su foco deportivo.
"Trato de no molestarlo demasiado en la concentración. Tenemos días por ahí para verlo; hoy justamente estuvimos con la mujer y con los chicos. Y seguramente nos veamos después del partido, cuando tengan el día libre", confió sobre la logística afectiva que manejan en Estados Unidos.
A pesar de la enorme presión que significa jugar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, el padre de Enzo se mostró sumamente calmo y seguro del potencial del equipo: "No estoy nervioso, lo vivo con total naturalidad. Estoy muy confiado", sentenció con una sonrisa.
El gol que no pudo ser y el aguante de toda la familia de Enzo Fernández
Uno de los momentos más tiernos de la charla exclusiva se dio cuando Raúl recordó una anécdota reciente de la fase de grupos, vinculada a las ganas de gritar un gol con dedicatoria especial.
"Pensé que el día que jugábamos contra Jordania iba a ser. Como ese día era mi cumpleaños, pensé que iba a jugar y que me iba a dedicar un gol, pero justo no le tocó entrar. Pero bueno, ya no se dio", se lamentó con humor, esperando que la revancha en las redes llegue este mismo viernes en el Hard Rock Stadium. "Lo importante es que el equipo gane", completó.
Finalmente, el papá del ex-River dejó en claro que el soporte para el volante de la Selección es absoluto y masivo en tierras norteamericanas. "Vamos a ir a ver todos los partidos, nos quedamos hasta todo lo que avance Argentina. Acá está el hermano de Enzo, que no quiere hablar, y mi otro hijo. Está toda la familia de Enzo Fernández firme acá", concluyó orgulloso, antes de perderse nuevamente entre la marea de camisetas argentinas que sueña con el bicampeonato.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario