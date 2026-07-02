"Estoy confiado": el papá de Enzo Fernández, en exclusiva en medio del banderazo argentino en Miami

A pesar de la enorme presión que significa jugar una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, el padre de Enzo se mostró sumamente calmo y seguro del potencial del equipo: "No estoy nervioso, lo vivo con total naturalidad. Estoy muy confiado", sentenció con una sonrisa.

El gol que no pudo ser y el aguante de toda la familia de Enzo Fernández

Uno de los momentos más tiernos de la charla exclusiva se dio cuando Raúl recordó una anécdota reciente de la fase de grupos, vinculada a las ganas de gritar un gol con dedicatoria especial.

"Pensé que el día que jugábamos contra Jordania iba a ser. Como ese día era mi cumpleaños, pensé que iba a jugar y que me iba a dedicar un gol, pero justo no le tocó entrar. Pero bueno, ya no se dio", se lamentó con humor, esperando que la revancha en las redes llegue este mismo viernes en el Hard Rock Stadium. "Lo importante es que el equipo gane", completó.

Finalmente, el papá del ex-River dejó en claro que el soporte para el volante de la Selección es absoluto y masivo en tierras norteamericanas. "Vamos a ir a ver todos los partidos, nos quedamos hasta todo lo que avance Argentina. Acá está el hermano de Enzo, que no quiere hablar, y mi otro hijo. Está toda la familia de Enzo Fernández firme acá", concluyó orgulloso, antes de perderse nuevamente entre la marea de camisetas argentinas que sueña con el bicampeonato.