Enzo Fernández desató la locura: gol agónico y clasificación de Argentina a los cuartos del Mundial 2026
Cuando el alargue parecía inevitable, el mediocampista apareció de cabeza tras un gran centro de Lautaro Martínez y le dio a la Selección un triunfo épico por 3-2 sobre Egipto.
La Selección Argentina consiguió una clasificación para el recuerdo. Cuando todo indicaba que la serie ante Egipto se definiría en el tiempo suplementario, Enzo Fernández apareció en el segundo minuto de descuento para marcar el 3-2 definitivo y desatar la locura en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
Después de remontar un 0-2 y llegar al empate gracias a los goles de Cristian "Cuti" Romero y Lionel Messi, la Albiceleste no se conformó con el alargue y fue por más. En una de las últimas jugadas del encuentro, Lautaro Martínez desbordó por la izquierda y sacó un centro preciso al corazón del área.
Enzo Fernández desató la locura: gol agónico y clasificación de Argentina a los cuartos del Mundial 2026
Ahí apareció Enzo Fernández, que anticipó a su marcador y conectó un impecable cabezazo cruzado. La pelota viajó junto al palo izquierdo del arquero Mostafa Shobeir, que nada pudo hacer para evitar el tercer gol argentino y el estallido de los miles de hinchas que acompañaron al equipo de Lionel Scaloni.
El tanto significó mucho más que un gol. Selló una remontada histórica de la Selección Argentina, que supo sobreponerse a un 0-2, mostró carácter en un momento límite y se quedó con una victoria inolvidable para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026. Con este triunfo, el vigente campeón del mundo avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.
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