Enzo Fernández desató la locura: gol agónico y clasificación de Argentina a los cuartos del Mundial 2026

ENZO ENZO ENZO ENZO ENZO ENZO ENZOpic.twitter.com/RJlKgQjZgb — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

El tanto significó mucho más que un gol. Selló una remontada histórica de la Selección Argentina, que supo sobreponerse a un 0-2, mostró carácter en un momento límite y se quedó con una victoria inolvidable para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026. Con este triunfo, el vigente campeón del mundo avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.