Comunicado del Real Madrid sobre Enzo Fernández: "Desmentir categóricamente"

El descargo frena en seco las versiones de la prensa que situaban a Enzo Fernández en el radar del equipo español como un pedido para su centro del campo.

Atento Real Madrid: el representante de Enzo Fernández confirmó que evalúan una salida del Chelsea

El futuro de Enzo Fernández en Chelsea volvió a instalarse como uno de los temas fuertes del mercado de pases. Esta vez fue Javier Pastore, representante del volante de la Selección Argentina, quien confirmó públicamente que ya trabajan en la posibilidad de encontrar un nuevo destino para el campeón del mundo.

Consultado sobre la situación contractual de Enzo, Pastore fue directo al explicar el panorama actual durante un evento organizado por la AFA en Miami. "Estamos viendo posibilidades para salir (del Chelsea), pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", afirmó. De esta manera, confirmó que el entorno del jugador analiza alternativas para el próximo mercado de transferencias, aunque evitó dar nombres concretos sobre los equipos interesados o el estado de las conversaciones.

Uno de los clubes que más apareció vinculado con el argentino durante las últimas semanas fue Real Madrid. Las versiones que lo acercan al conjunto español crecieron a partir de distintos rumores surgidos en Europa, pero el representante prefirió bajar el tono a esas especulaciones y recordó que, por el momento, la prioridad absoluta del futbolista pasa por la Copa del Mundo.

Enzo Fernández podría dejar el Chelsea en este mercado de pases

"Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a octavos. Él está pensando solo en eso", aseguró. Sin embargo, Pastore tampoco descartó por completo la posibilidad de que Madrid pueda convertirse en un destino futuro para Enzo. Al ser consultado por ese escenario, eligió responder con cierta ironía y recordó los fuertes vínculos personales que el mediocampista mantiene con la capital española.

"Tiene muchos amigos allí, es muy amigo de Julián Álvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Yo también estoy viviendo en Madrid. Y aparte: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué allí hasta vivo ahí", sostuvo. Aunque evitó confirmar contactos con el club merengue, sus palabras alimentaron nuevamente las especulaciones sobre un posible desembarco en el fútbol español.

Además de hablar sobre el mercado de pases, el exenganche destacó el presente futbolístico de Enzo con la camiseta argentina. Consideró que el volante está realizando una muy buena actuación en el Mundial y resaltó la evolución que tuvo dentro del campo durante los últimos años: "Está bien, muy positivo, está haciendo un Mundial muy bueno. Los dos primeros partidos acompañó para que el equipo gane bien".

Luego, profundizó sobre su crecimiento táctico: "Ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años. Aquí en la Selección empieza en la base pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Messi. Se adapta muy bien a cualquier tipo de posición."

Por último, Pastore también se refirió a otros temas vinculados con el fútbol internacional. Como exfigura de Paris Saint-Germain, elogió el presente del conjunto francés después de sus éxitos recientes en Europa y destacó el trabajo de Luis Enrique al frente del equipo: "Tiene un plantel para seguir dominando, son jóvenes, tienen mucha ambición. Luis Enrique es un entrenador que tiene una ambición muy grande y el club le ha puesto todo a su disposición. Ha hecho cosas increíbles y creo que va a seguir por ese camino".

En cuanto al Mundial, también proyectó cuáles podrían ser los rivales más exigentes para la Selección Argentina en caso de avanzar hasta las últimas instancias del torneo: "Francia y España son los rivales más difíciles que nos pueden llegar a tocar en una final. Así que esperemos poder llegar, que eso es lo más importante". Mientras tanto, el futuro de Enzo continúa abierto y todo indica que será uno de los nombres que animará el mercado una vez finalizada la Copa del Mundo.