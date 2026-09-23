Enzo Fernández llegó a Argentina: habló de Messi y sorprendió con su pedido por Scaloni
El mediocampista del Manchester City se sumó al seleccionado nacional y se refirió al último partido del capitán, a la vez que opinó de la continuidad del entrenador.
Enzo Fernández ya está en el país para incorporarse a la Selección Argentina y disputar los amistosos correspondientes a la próxima fecha FIFA. El mediocampista, recientemente incorporado al Manchester City, habló al llegar al país y dejó dos definiciones vinculadas al futuro inmediato del equipo: el esperado adiós de Lionel Messi y la posible renovación del contrato de Lionel Scaloni.
El volante surgido de River destacó, en primer lugar, la importancia de volver a vestir la camiseta de la Selección y reencontrarse con sus compañeros y su familia. “Muy contento de estar acá otra vez. Ahora a disfrutar con mi familia y la selección. Siempre es especial volver, para mí es un privilegio formar parte de la selección”, expresó ante los medios.
El jugador será parte de una convocatoria especialmente significativa debido a que el capitán disputará el que está previsto como su último encuentro con la camiseta argentina. El capitán tendrá su despedida el martes 6 de octubre frente a Benín, en el tercer amistoso de esta ventana internacional.
Enzo Fernández habló sobre el último partido de Messi
La salida de la Pulga de la Albiceleste aparece como uno de los grandes acontecimientos de esta fecha FIFA. Para Fernández, el momento genera una mezcla de emoción y reconocimiento por todo lo que el delantero dejó durante sus años con la Albiceleste. “Es una despedida que duele mucho, pero hay que disfrutar con Leo este momento que es tan especial. Sabemos el legado que deja y lo especial que es para nosotros”, sostuvo el mediocampista.
Fernández también evitó adelantarse demasiado al escenario posterior a la despedida. El futbolista remarcó que Messi todavía continúa formando parte del plantel y que el objetivo inmediato es disfrutar sus últimos partidos antes de comenzar a pensar en una nueva etapa. “Todavía no se fue, hay que disfrutar al máximo y a partir de ahí empieza un proceso fuerte”, señaló.
El pedido de Enzo por Lionel Scaloni
Además, fue consultado por la situación contractual de Lionel Scaloni. El entrenador campeón del mundo tiene contrato hasta diciembre y negocia con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) una extensión de su vínculo.
El mediocampista fue contundente al expresar su deseo de que el técnico continúe al frente del seleccionado: “Ojalá que renueve, es muy importante para nosotros y el armador. Él ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada”, afirmó.
En otra de sus declaraciones, volvió a remarcar el papel que el pujatense tuvo en la construcción del grupo que consiguió los principales títulos de los últimos años. Para el volante, la continuidad del entrenador es un tema que ya conocen tanto los futbolistas como el propio técnico. Su renovación es una de las cuestiones que atraviesan al equipo
¿Cuándo vuelve a jugar Enzo Fernández?
La Selección disputará tres amistosos durante esta ventana: ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último de ellos tendrá como protagonista central a Messi, que tendrá su despedida de la camiseta argentina.
Más allá de sus declaraciones, Fernández tendrá que esperar para volver a jugar con la Selección debido a una suspensión. El mediocampista fue expulsado durante la final del Mundial disputada ante España en Estados Unidos y deberá cumplir la sanción en el primer amistoso de esta serie.
Por ese motivo, no podrá participar del encuentro frente a Bolivia, programado para el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se entrenará durante estos días junto al resto del plantel en el predio de Ezeiza, pero tendrá disponibles los otros dos compromisos de la ventana internacional.
El sábado 3 de octubre, Argentina enfrentará a Burkina Faso en el Monumental, mientras que el martes 6 jugará nuevamente en ese estadio frente a Benín. Ese último partido tendrá un significado especial porque será el escenario elegido para la despedida de Messi de la Selección.
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