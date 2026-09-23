Enzo Fernández llegó a Argentina: habló de Messi y sorprendió con su pedido por Scaloni

Enzo Fernández, en exclusiva con TyC Sports en su llegada al país: "OJALÁ QUE SCALONI RENUEVE, ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS" pic.twitter.com/Z4UikaH1rE — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

El pedido de Enzo por Lionel Scaloni

Además, fue consultado por la situación contractual de Lionel Scaloni. El entrenador campeón del mundo tiene contrato hasta diciembre y negocia con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) una extensión de su vínculo.

El mediocampista fue contundente al expresar su deseo de que el técnico continúe al frente del seleccionado: “Ojalá que renueve, es muy importante para nosotros y el armador. Él ya lo sabe, no hace falta que le digamos nada”, afirmó.

En otra de sus declaraciones, volvió a remarcar el papel que el pujatense tuvo en la construcción del grupo que consiguió los principales títulos de los últimos años. Para el volante, la continuidad del entrenador es un tema que ya conocen tanto los futbolistas como el propio técnico. Su renovación es una de las cuestiones que atraviesan al equipo

¿Cuándo vuelve a jugar Enzo Fernández?

La Selección disputará tres amistosos durante esta ventana: ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último de ellos tendrá como protagonista central a Messi, que tendrá su despedida de la camiseta argentina.

Más allá de sus declaraciones, Fernández tendrá que esperar para volver a jugar con la Selección debido a una suspensión. El mediocampista fue expulsado durante la final del Mundial disputada ante España en Estados Unidos y deberá cumplir la sanción en el primer amistoso de esta serie.

Por ese motivo, no podrá participar del encuentro frente a Bolivia, programado para el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se entrenará durante estos días junto al resto del plantel en el predio de Ezeiza, pero tendrá disponibles los otros dos compromisos de la ventana internacional.

El sábado 3 de octubre, Argentina enfrentará a Burkina Faso en el Monumental, mientras que el martes 6 jugará nuevamente en ese estadio frente a Benín. Ese último partido tendrá un significado especial porque será el escenario elegido para la despedida de Messi de la Selección.