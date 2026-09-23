La fuerte frase del DT de Irlanda antes de enfrentar a Israel: "Jugamos contra el genocidio"

El clima también se trasladó a las calles. Activistas se concentraron frente al hotel donde se encontraba la delegación irlandesa en Dublín y reclamaron que la selección no participara de los partidos. Además, más de 160 deportistas irlandeses firmaron una carta abierta difundida por Irish Sport for Palestine, en la que pidieron a la FAI reconsiderar su decisión de continuar con los encuentros.

La FIF, sin embargo, resolvió mantener el calendario. Entre sus argumentos aparece la preocupación por las consecuencias que un boicot podría generar sobre las posibilidades de Irlanda de participar en la Eurocopa 2028, torneo que organizará junto con Gran Bretaña.

La respuesta de la Federación Israelí de Fútbol

Las declaraciones de Hallgrímsson provocaron una fuerte reacción del organismo israelí. A través de una publicación en redes sociales, la federación cuestionó directamente al entrenador de Irlanda: “Hemos contribuido al mundo y a la humanidad en innumerables campos, obteniendo una impresionante cantidad de Premios Nobel en el proceso".

Y agregaron: “Lamentablemente, aún no hemos encontrado la cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía que demuestra (Hallgrimsson). No estamos jugando con la ignorancia, la hipocresía y la estupidez, estamos jugando contra el entrenador que las personifica”.

El intercambio verbal se produjo en medio de un contexto internacional marcado por las acusaciones de genocidio vinculadas a la guerra en Gaza. Israel rechaza esas acusaciones y sostiene que no ha atacado deliberadamente a la población civil. Al mismo tiempo, la Corte Internacional de Justicia analiza el caso presentado por Sudáfrica.

La situación humanitaria en Gaza continúa siendo uno de los principales puntos de controversia internacional. Según las cifras citadas por AP, el Ministerio de Salud de Gaza reportó más de 73.821 palestinos muertos desde el inicio de la guerra, aunque sus registros no distinguen entre civiles y combatientes.

¿Dónde se jugarán los partidos entre Irlanda e Israel?

El contexto de seguridad llevó a que los dos encuentros fueran trasladados a territorio neutral. El primer partido se disputará en Debrecen, Hungría, mientras que el encuentro que Irlanda tendrá como local se jugará a puertas cerradas en Baka Topola, Serbia.

La FAI explicó que decidió sacar el partido de Dublín debido a los “desafíos operativos” que podrían presentarse en la capital irlandesa.