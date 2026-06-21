Enzo Fernández se emocionó al hablar de su papá: "Fue una gran inspiración para mí"

A medida que avanzaba en su respuesta, Enzo Fernández dejó en evidencia la emoción que le generaba hablar de su padre. "No me quiero emocionar, pero sabe que lo quiero mucho, lo amo", confesó.

Además, aprovechó el momento para enviar un saludo especial en el marco de los festejos por el Día del Padre. "Y creo que nada, mandarles también un saludo a todos los padres argentinos", señaló.

Finalmente, el futbolista remarcó que la imagen de su papá trabajando cada mañana fue una de las motivaciones más importantes para perseguir sus objetivos. "Y creo que la mayor motivación es esa, de ver a mi papá levantarse a la mañana e ir a trabajar. Creo que es algo que me inspiró mucho en mi vida futbolística", concluyó.