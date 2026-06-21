Enzo Fernández se emocionó al hablar de su papá: "Fue una gran inspiración para mí"
El mediocampista en medio del Mundial 2026 recordó el esfuerzo de su papá y reveló cómo marcó su camino en el fútbol profesional.
Enzo Fernández protagonizó uno de los momentos más emotivos de una conferencia de prensa al recordar el papel fundamental que tuvo su padre en su vida y en su carrera como futbolista. El mediocampista de la Selección argentina se mostró conmovido al hablar del esfuerzo que veía a diario en su hogar cuando era niño.
Ante la consulta sobre las personas que marcaron su camino, el campeón del mundo destacó el sacrificio de su papá y cómo ese ejemplo terminó convirtiéndose en una inspiración permanente.
"La verdad que es una historia muy larga, así la tengo que contar. Pero sí, obviamente mi papá siempre fue fundamental en mi vida. Fue el que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que agarraba la bicicleta", expresó.
Luego, recordó cómo eran aquellos años en los que ambos comenzaban sus jornadas muy temprano. "Y bueno, a partir de eso creo que fue una gran inspiración para mí. Casi no levantábamos juntos porque yo me tomaba el colectivo para ir a entrenar. Así que él es un ejemplo para mí", relató.
A medida que avanzaba en su respuesta, Enzo Fernández dejó en evidencia la emoción que le generaba hablar de su padre. "No me quiero emocionar, pero sabe que lo quiero mucho, lo amo", confesó.
Además, aprovechó el momento para enviar un saludo especial en el marco de los festejos por el Día del Padre. "Y creo que nada, mandarles también un saludo a todos los padres argentinos", señaló.
Finalmente, el futbolista remarcó que la imagen de su papá trabajando cada mañana fue una de las motivaciones más importantes para perseguir sus objetivos. "Y creo que la mayor motivación es esa, de ver a mi papá levantarse a la mañana e ir a trabajar. Creo que es algo que me inspiró mucho en mi vida futbolística", concluyó.
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