Así vivió Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, el triunfo de Argentina
Valentina Cervantes acompañó a la Selección Argentina en Dallas junto a Olivia y Benjamín, que esta vez disfrutó del triunfo ante Austria.
La Selección Argentina volvió a sonreír en el Mundial 2026 con el triunfo 2-0 frente a Austria y, como ocurrió en el debut, las tribunas del Dallas Stadium también tuvieron su propia cuota de emoción. Entre los familiares de los futbolistas estuvo Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, que dijo presente junto a sus hijos Olivia y Benjamín para alentar a la Albiceleste.
Horas antes del encuentro, la influencer y modelo ya se había mostrado en la previa con los hinchas argentinos, al participar del tradicional banderazo que se organizó en las inmediaciones del estadio. Luego, una vez dentro de la cancha, vivió el partido y los festejos con sus dos hijos, en una jornada cargada de alegría para la familia del mediocampista campeón del mundo.
Así vivió Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes, el triunfo de Argentina en Dallas
Después del partido, Valentina Cervantes compartió en sus redes sociales distintas imágenes del festejo tras la victoria argentina. En varias de ellas se la pudo ver con Benjamín en brazos, celebrando el triunfo del equipo de Lionel Scaloni y acompañando el clima de euforia que se vivió en el estadio texano.
La escena tomó todavía más relevancia porque tiempo atrás la propia Valu había contado cómo atravesaban sus hijos la experiencia de acompañar a la Selección en este tipo de eventos. En una entrevista en el programa Por el mundo, había revelado que Olivia disfrutaba mucho de los partidos, mientras que Benjamín se mostraba algo más sensible ante el ruido y el ambiente de los estadios.
Sin embargo, las postales que dejó la noche en Dallas mostraron una realidad distinta. Lejos de la incomodidad que había manifestado en otras oportunidades, Benjamín se mostró tranquilo y acompañó los festejos junto a su mamá, en medio de una nueva victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.
Así, mientras Enzo Fernández seguía siendo una de las piezas importantes del equipo dentro de la cancha, en las tribunas su familia también celebró una noche especial, con Benjamín como uno de los protagonistas inesperados de un nuevo triunfo albiceleste en el camino mundialista.
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