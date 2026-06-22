Así vivió Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, el triunfo de Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069159018057068806?s=20&partner=&hide_thread=false VIDEO Benjamín Fernández Cervantes celebra desde la tribuna el triunfo de la Selección Argentinapic.twitter.com/A4iVDUrOgM — minutouno (@minutounocom) June 22, 2026

Sin embargo, las postales que dejó la noche en Dallas mostraron una realidad distinta. Lejos de la incomodidad que había manifestado en otras oportunidades, Benjamín se mostró tranquilo y acompañó los festejos junto a su mamá, en medio de una nueva victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.

Así, mientras Enzo Fernández seguía siendo una de las piezas importantes del equipo dentro de la cancha, en las tribunas su familia también celebró una noche especial, con Benjamín como uno de los protagonistas inesperados de un nuevo triunfo albiceleste en el camino mundialista.