"Hoy no me alcanzaría un libro": Enzo Fernández recordó la icónica carta que le escribió a Lionel Messi

El aprendizaje de Enzo Fernández al lado de Lionel Messi

La maduración profesional y el vínculo diario que construyó con el diez en las concentraciones y dentro de la cancha transformaron por completo la mirada de aquel adolescente que escribía desde la distancia.

Para Enzo, las palabras que utilizó a los 16 años hoy se quedan cortas ante la magnitud de la experiencia vivida en el seleccionado mayor. "Hoy no me alcanzaría un libro para escribir lo que aprendí a su lado", concluyó, dejando en claro la profunda huella que Messi dejó en su carrera y en su crecimiento personal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2068845742827958380&partner=&hide_thread=false "HOY NO ME ALCANZARÍAN LOS LIBROS PARA AGRADECERLE A MESSI"



Enzo Fernández y el recuerdo de aquella carta que le escribió al 10 como hincha. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EkFJgrEyXg — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Qué decía la carta que Enzo Fernández le escribió a Lionel Messi en 2016

"Como te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, como te vamos a convencer nosotros sino paramos ni un segundo a darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene mas que ver con frustraciones propias que se despiertan", empezó escribiendo Fernández en 2016.

"Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos", agregó.

"Como vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corrés o si cantás el Himno. Hace lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quédate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo mas noble que tiene un juego: la diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo mas grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón...", cerró el ahora jugador de Chelsea.