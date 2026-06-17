Enzo Fernández recibirá una oferta millonaria para cambiar de club
El mediocampista de la Selección argentina es el principal objetivo de José Mourinho para reforzar al Real Madrid tras el Mundial 2026.
Enzo Fernández se transformó en el gran objetivo del Real Madrid para este mercado de pases. A pedido de José Mourinho, el club español busca sumar al campeón del mundo que actualmente milita en Chelsea y cuya cotización supera los 120 millones de euros.
El equipo español continúa trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada y ya apunta a uno de los nombres más importantes del mercado internacional. Según informó el diario español MARCA, el principal objetivo del conjunto merengue es Enzo Fernández, figura de la Selección Argentina y una de las piezas más destacadas del Chelsea.
La búsqueda forma parte de la reconstrucción que impulsa el club tras una temporada sin títulos. En ese contexto, la dirigencia ya cerró las incorporaciones de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella, pero pretende dar un golpe de efecto con la llegada del mediocampista argentino. De acuerdo con la publicación española, Mourinho considera prioritario sumar a Enzo para reforzar el mediocampo con un futbolista de jerarquía y experiencia internacional.
La negociación no será sencilla. Chelsea mantiene contrato con Fernández hasta 2032 y siempre dejó en claro que no escuchará ofertas inferiores a los €120 millones que desembolsó para incorporarlo desde Benfica a comienzos de 2023: "La entidad inglesa siempre ha valorado a Enzo Fernández en una cifra que no bajaría de los 120 millones de euros", señaló MARCA.
Florentino Pérez ya había intentado concretar otro gran fichaje argentino con Julián Álvarez, pero ante la negativa del Atlético de Madrid, todos los esfuerzos parecen haberse trasladado ahora hacia el ex River. Mientras tanto, Enzo se encuentra concentrado en el Mundial 2026 con la Selección argentina. El mediocampista fue titular y completó los 90 minutos en la victoria por 3 a 0 frente a Argelia, en el debut de la Albiceleste en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
El antecedente que ilusiona al Real Madrid
Meses atrás, Fernández protagonizó un episodio que no pasó inadvertido en Inglaterra. Durante una entrevista en un programa de streaming argentino manifestó públicamente su gusto por la capital española.
"Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor", había declarado. Aquellas palabras generaron malestar en Chelsea, aunque posteriormente recuperó protagonismo dentro del equipo e incluso volvió a portar la cinta de capitán.
El argentino cerró la temporada como el futbolista con más participaciones de gol del conjunto londinense. Sin embargo, la ausencia de competencias europeas para la próxima campaña podría transformarse en un factor determinante si finalmente el Real Madrid decide avanzar con una oferta formal.
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