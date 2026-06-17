Enzo Fernández recibirá una oferta millonaria para cambiar de club

Enzo Fernández práctica seleccion argentina kansas mundial 2026 Cómo fue la primera práctica de Selección Argentina en Kansas, a días del Mundial 2026

El antecedente que ilusiona al Real Madrid

Meses atrás, Fernández protagonizó un episodio que no pasó inadvertido en Inglaterra. Durante una entrevista en un programa de streaming argentino manifestó públicamente su gusto por la capital española.

"Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor", había declarado. Aquellas palabras generaron malestar en Chelsea, aunque posteriormente recuperó protagonismo dentro del equipo e incluso volvió a portar la cinta de capitán.

El argentino cerró la temporada como el futbolista con más participaciones de gol del conjunto londinense. Sin embargo, la ausencia de competencias europeas para la próxima campaña podría transformarse en un factor determinante si finalmente el Real Madrid decide avanzar con una oferta formal.