Enzo Fernández describió hace seis años su esfuerzo: el padre respondió el posteo ayer desde Qatar

EL POSTEO DE ENZO QUE SU PADRE RESPONDIÓ DESDE QATAR

Sus padres viajaron a Qatar para vivir de cerca la primera Copa del Mundo y estuvieron en el estadio acompañando a la Selección Argentina. En la previa, su padre Raúl compartió un viejo posteo de su hijo, que ya tiene seis años de antigüedad y que hablaba del sacrificio que tuvo que hacer durante toda su etapa formativa para seguir creciendo, aprendiendo y ganándose un lugar en la categoría 2001 de River.

“Nadie sabe del sacrificio que hago…el barro que piso, las lluvias que sufro, el frío que paso, el calor que me sofoca, la tierra que me raspa…nadie sabe. Todos ven a ese que sale a la cancha vestido con la ropa del club limpia y en una cancha más o menos presentable, pero nadie ve a ese que semana tras semana se rompe el orto yendo a entrenar. Ese que cuando un día le va mal tiene un malhumor increíble. Ese que cuando tiene un error se la pasa todo el día pensando en eso. Nadie ve a ese que va a dar lo mejor de sí entrenando. ‘Jugar al fútbol es patear una pelota’…sí, para el sin sangre que lo ve de esa forma. Para mí es mi vida, lo que quiero que me dé de comer, lo que quiero que me haga disfrutar, lo que quiero para darle una buena vida a mis seres queridos, lo que quiero para llegar y decir ‘no fue fácil pero lo logré’. Nadie ve mis esfuerzos y sacrificios…pero lo mejor de todo es que yo sí lo sé. Entonces me podrás criticar, pero mientras vos hablás…yo no te escucho porque estoy entrenando”, posteó Enzo Fernández el 11 de mayo de 2016 en su cuenta de Facebook.

image.png

La respuesta de su padre: “¡Nosotros sí sabemos de tus sacrificios, hijo! ¡Ahora a jugar y demostrar todo lo que aprendiste y sabés! Desde casa y la tribuna te vamos a alentar".