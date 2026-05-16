Gonzalo Montiel desbloqueó una situación inédita en su carrera en el River vs. Rosario Central

El historial de penales en River

Antes de este crucial encuentro entre el Millonario y Rosario Central, las estadísticas del defensor desde el punto penal eran verdaderamente envidiables. De los 18 tiros que había ejecutado como jugador profesional, había logrado convertir 17 con un altísimo nivel de efectividad. El único antecedente negativo databa de la Supercopa Internacional de 2025 frente a Talleres, donde el disparo se fue desviado, pero sin la intervención del arquero rival.