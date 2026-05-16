Gonzalo Montiel desbloqueó una situación inédita en su carrera en el River vs. Rosario Central
El defensor de River, Gonzalo Montiel, falló desde los doce pasos en la semifinal. Jeremías Ledesma le atajó el primer tiro de toda su carrera profesional.
En el marco de las intensas semifinales del Apertura, un hecho inédito sorprendió a todos los hinchas presentes en el Monumental. Gonzalo Montiel, el infalible lateral de River Plate, vio cómo Jeremías Ledesma le atajaba un penal, marcando así la primera vez que un arquero le detiene un remate en toda su carrera profesional.
El historial de penales en River
Antes de este crucial encuentro entre el Millonario y Rosario Central, las estadísticas del defensor desde el punto penal eran verdaderamente envidiables. De los 18 tiros que había ejecutado como jugador profesional, había logrado convertir 17 con un altísimo nivel de efectividad. El único antecedente negativo databa de la Supercopa Internacional de 2025 frente a Talleres, donde el disparo se fue desviado, pero sin la intervención del arquero rival.
Sin embargo, el destino quiso que en su decimonoveno intento oficial, el responsable de ahogarle el grito de gol fuera justamente Ledesma, un excompañero con un reciente paso por la institución de Núñez.
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