El secreto familiar de Enzo Fernández que sorprendió a los hinchas de River

"Mi familia es hincha de River y mi padre es fanático, por eso me llamó Enzo. Aunque dos de mis hermanos son hinchas de Boca", reveló.

Enzo es el menor de los hermanos Fernández. La familia la completan Sebastián, Maximiliano y los mellizos Rodrigo y Gonzalo.

“Ellos siempre me han apoyado, han estado ahí a mi lado y disfrutaron mucho mi éxito”, sostuvo pese a las diferencias futbolísticas.

"Pasé la mayor parte de mi vida en River y me siento agradecido por el amor y la confianza que me pusieron. Dejando eso de lado, he sido un gran fanático del club desde que era un niño pequeño", agregó el jugador que no olvida sus orígenes.