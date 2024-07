Javier Mascherano bancó a Enzo Fernández: "Los argentinos no somos racistas"

"Los argentinos no somos racistas. Conozco a Enzo Fernández, es un gran tipo, no tiene ningún problema con respecto a esto", afirmó Mascherano, demostrando su contundente apoyo al joven mediocampista. Asimismo, enfatizó que el campeón del mundo es una persona de bien, cuya intención no era ofender.

mascherano entrenamiento seleccion sub 23.jpg

De igual manera, destacó la diversidad cultural de Argentina como una prueba de la inclusividad del país: "A menudo, en el marco de una celebración, se puede tomar parte de un video y sacarlo de contexto. Si algo somos como país es que somos completamente inclusivos, en Argentina vive gente de todo el mundo y los tratamos bien", añadió.

"A veces hay que entender la cultura de cada país y saber que, a veces, lo que percibimos como una broma puede ser malinterpretado en otros lugares. Enzo también hizo saber en las redes sociales que se disculpaba. A veces la gente intenta hacer las cosas mucho más grandes de lo que son", concluyó Masche.

Con su intervención, el exfutbolista buscó calmar las aguas y proteger la imagen del surgido en River destacando que las acciones del jugador no reflejan su verdadera personalidad ni la de su país.