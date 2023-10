Enzo Fernández tuvo un gesto de líder absoluto en Chelsea vs Arsenal

Es que Los Azules tuvieron un flojo arranque en la liga británica y buscan remontar de la mano de Mauricio Pochettino como entrenador. Hoy recibieron al Arsenal en el clásico de Londres. El partido, que paraliza a la capital inglesa, tuvo a Cole Palmer como autor del primer gol, de penal.

Lo que pocos vieron es que antes de la ejecución hubo una pelea entre Palmer y Raheem Sterling, en la que Enzo se involucró. Los dos futbolistas de los Blues estaban discutiendo con la pelota de por medio para ver quién se hacía cargo del penal.

Enzo vio el intercambio, se acercó e intervino. Pese a no ser el capitán (la cinta la lleva Thiago Silva), señaló con su dedo a Cole Palmer, designándolo como pateador y Sterling entendió el mensaje. El ex City acató la orden y empezó a alejarse de la pelea, dejándole a su compañero la responsabilidad. Y Palmer no falló, porque abrió su pie zurdo y clavó el 1-0 de los Blues en Stamford Bridge.

VIDEO Así fue el gesto de líder que Enzo Fernández tuvo en Chelsea vs Arsenal

enzo fernandez palmer.mp4