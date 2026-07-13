Enzo Pérez volvió a sus orígenes: fue presentado como nuevo jugador de Deportivo Maipú
Después de rescindir su contrato con Argentinos Juniors, el volante continuará su carrera en el club donde se formó y debutó como profesional.
El fútbol argentino tendrá uno de los regresos más simbólicos del mercado de pases. Enzo Pérez, uno de los mediocampistas más importantes de las últimas dos décadas, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Deportivo Maipú, la institución donde comenzó su carrera y dio sus primeros pasos antes de convertirse en una figura del fútbol nacional e internacional.
La confirmación llegó pocas horas después de que Argentinos Juniors anunciara la rescisión de su contrato de común acuerdo con el jugador. Resuelta esa situación, el conjunto mendocino aceleró las gestiones y logró cerrar el regreso de uno de los futbolistas más representativos surgidos de su cantera.
El propio Enzo fue el encargado de compartir la noticia a través de las redes sociales con un mensaje cargado de emoción. "De vuelta acá en casa", escribió el volante, dejando en claro el significado especial que tiene este nuevo capítulo en su carrera.
En esta oportunidad, el regreso se concretó tras varias jornadas de negociaciones. Si bien existía un fuerte interés mutuo desde el comienzo del mercado de pases, el experimentado volante necesitaba resolver distintas cuestiones personales antes de dar una respuesta definitiva.
Mientras tanto, la dirigencia de Deportivo Maipú avanzó con la inscripción del jugador antes del cierre del libro de pases de la Primera Nacional para evitar inconvenientes administrativos una vez alcanzado el acuerdo. Finalmente, todas las partes lograron destrabar la operación y el club mendocino oficializó una incorporación que genera enorme expectativa entre los hinchas.
La llegada de Enzo Pérez representa un importante salto de calidad para un plantel que pelea por mantenerse en los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. Actualmente, Deportivo Maipú ocupa la séptima posición de la Zona B y buscará utilizar la experiencia del mediocampista como una pieza clave en la lucha por el ascenso.
La carrera de Enzo Pérez: Selección Argentina, River, Estudiantes, Argentinos y Maipú
El regreso representa un cierre de círculo para el futbolista nacido en Mendoza. Fue precisamente en Deportivo Maipú donde debutó oficialmente en Primera División el 8 de septiembre de 2002, cuando apenas tenía 16 años. Desde allí inició un recorrido que lo llevó a consolidarse en Godoy Cruz, dar el salto al fútbol europeo y convertirse en uno de los referentes de River, club con el que conquistó dos Copas Libertadores y numerosos títulos nacionales e internacionales.
Además de su exitoso paso por el conjunto de Núñez, Enzo disputó dos Copas del Mundo con la Selección argentina y construyó una carrera marcada por el liderazgo, la regularidad y su capacidad para desempeñarse como eje del mediocampo.
El futbolista desembarca en Mendoza luego de un breve paso por Argentinos Juniors, una etapa que estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas al momento de su contratación. Su incorporación al equipo de La Paternal había despertado una gran ilusión tanto por su trayectoria como por el liderazgo que podía aportar dentro del vestuario. Sin embargo, distintos factores impidieron que lograra consolidarse como una de las figuras del plantel.
Durante el último semestre participó en diez encuentros oficiales y acumuló apenas 236 minutos en cancha. Alternó entre la titularidad y el banco de suplentes y, cuando comenzaba a encontrar cierta continuidad, sufrió un esguince de tobillo que lo mantuvo alejado de la actividad durante varias semanas. A esa situación se sumó la eliminación de Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador, un golpe deportivo que condicionó el desarrollo de la temporada.
Ya recuperado de la lesión, Enzo volvió a tener participación en los playoffs del Torneo Apertura, aunque uno de los momentos más recordados de ese tramo fue el penal que no pudo convertir en la semifinal frente a Belgrano, una acción que terminó marcando el desenlace de su breve ciclo en el club. Ahora, el experimentado volante iniciará un nuevo desafío en el lugar donde todo comenzó.
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