Enzo Pérez volvió a sus orígenes: fue presentado como nuevo jugador de Deportivo Maipú

La llegada de Enzo Pérez representa un importante salto de calidad para un plantel que pelea por mantenerse en los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. Actualmente, Deportivo Maipú ocupa la séptima posición de la Zona B y buscará utilizar la experiencia del mediocampista como una pieza clave en la lucha por el ascenso.

La carrera de Enzo Pérez: Selección Argentina, River, Estudiantes, Argentinos y Maipú

El regreso representa un cierre de círculo para el futbolista nacido en Mendoza. Fue precisamente en Deportivo Maipú donde debutó oficialmente en Primera División el 8 de septiembre de 2002, cuando apenas tenía 16 años. Desde allí inició un recorrido que lo llevó a consolidarse en Godoy Cruz, dar el salto al fútbol europeo y convertirse en uno de los referentes de River, club con el que conquistó dos Copas Libertadores y numerosos títulos nacionales e internacionales.

Además de su exitoso paso por el conjunto de Núñez, Enzo disputó dos Copas del Mundo con la Selección argentina y construyó una carrera marcada por el liderazgo, la regularidad y su capacidad para desempeñarse como eje del mediocampo.

El futbolista desembarca en Mendoza luego de un breve paso por Argentinos Juniors, una etapa que estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas al momento de su contratación. Su incorporación al equipo de La Paternal había despertado una gran ilusión tanto por su trayectoria como por el liderazgo que podía aportar dentro del vestuario. Sin embargo, distintos factores impidieron que lograra consolidarse como una de las figuras del plantel.

Durante el último semestre participó en diez encuentros oficiales y acumuló apenas 236 minutos en cancha. Alternó entre la titularidad y el banco de suplentes y, cuando comenzaba a encontrar cierta continuidad, sufrió un esguince de tobillo que lo mantuvo alejado de la actividad durante varias semanas. A esa situación se sumó la eliminación de Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador, un golpe deportivo que condicionó el desarrollo de la temporada.

Ya recuperado de la lesión, Enzo volvió a tener participación en los playoffs del Torneo Apertura, aunque uno de los momentos más recordados de ese tramo fue el penal que no pudo convertir en la semifinal frente a Belgrano, una acción que terminó marcando el desenlace de su breve ciclo en el club. Ahora, el experimentado volante iniciará un nuevo desafío en el lugar donde todo comenzó.