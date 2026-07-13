La probabilidad matemática de la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué chances tiene contra Inglaterra
Una supercomputadora calculó las probabilidades de las semifinales del Mundial 2026 y ubicó a Argentina como el equipo con menores opciones de levantar la Copa.
La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar. A horas del cruce en Atlanta, una supercomputadora difundió las probabilidades matemáticas de cada seleccionado para avanzar a la final y conquistar la Copa del Mundo.
Tras la victoria por 3 a 1 sobre Suiza en los cuartos de final, la Albiceleste se metió entre los cuatro mejores equipos del Mundial y ahora buscará un lugar en la definición frente al seleccionado inglés, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Según el análisis realizado por una supercomputadora, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel parte con una leve ventaja para quedarse con la semifinal. Inglaterra cuenta con un 51,27% de probabilidades de clasificarse a la final, mientras que la Albiceleste registra un 48,73%. La diferencia es mínima y refleja la paridad que existe entre dos de los grandes candidatos al título, que volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de más de dos décadas.
Francia aparece como la máxima candidata al título
En la otra llave, la proyección también favorece a uno de los seleccionados europeos. Francia tiene un 57,44% de probabilidades de superar a España y acceder a la final, mientras que la Roja cuenta con un 42,56%. De acuerdo con el mismo modelo matemático, el equipo dirigido por Didier Deschamps también es el principal favorito para conquistar el Mundial 2026.
Las probabilidades de consagrarse campeón quedaron distribuidas de la siguiente manera:
- Francia: 33,81%
- Inglaterra: segundo favorito (sin porcentaje informado en los datos difundidos)
- España: tercera favorita (sin porcentaje informado en los datos difundidos)
- Argentina: el equipo con menores probabilidades de conquistar el título entre los cuatro semifinalistas.
Pese a la proyección de la inteligencia artificial, la Selección Argentina buscará seguir haciendo historia y dar un nuevo paso hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022 cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la gran final del Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario