La probabilidad matemática de la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué chances tiene contra Inglaterra

Según el análisis realizado por una supercomputadora, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel parte con una leve ventaja para quedarse con la semifinal. Inglaterra cuenta con un 51,27% de probabilidades de clasificarse a la final, mientras que la Albiceleste registra un 48,73%. La diferencia es mínima y refleja la paridad que existe entre dos de los grandes candidatos al título, que volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de más de dos décadas.