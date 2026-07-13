"Pedazo de tronco": Pipo Gorosito destrozó a Gary Neville para defender a los centrales argentinos

“Tienen a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que entre los dos regalan un gol por partido. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo, porque por momentos son extraordinarios y, al instante, pasan de lo sublime al ridículo”, apuntó el hoy analista británico.

La respuesta de "Pipo" rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los hinchas argentinos celebraron la vehemencia del DT para blindar a los defensores de la Scaloneta. Con el duelo del miércoles a la vuelta de la esquina, queda claro que la centenaria rivalidad entre la Albiceleste y los Tres Leones mantiene la mística y el folklore de siempre, tanto dentro como fuera del terreno de juego.