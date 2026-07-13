"Pedazo de tronco": Pipo Gorosito destrozó a Gary Neville para defender a los centrales argentinos
El DT de San Lorenzo salió con los tapones de punta contra el exlateral inglés, quien había criticado con dureza a la dupla de Cuti Romero y Lisandro Martínez.
Mientras los planteles ajustan los últimos detalles tácticos, las declaraciones cruzadas comenzaron a calentar el ambiente. El último gran chispazo lo protagonizó Néstor "Pipo" Gorosito, quien saltó con los tapones de punta contra Gary Neville en defensa de la zaga central argentina.
Como era de esperarse, el histórico duelo del próximo miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ya empezó a jugarse fuera de los límites de la cancha.
El actual entrenador de San Lorenzo de Almagro no se guardó absolutamente nada al responderle a Neville. El exdefensor del Manchester United y de la selección inglesa había analizado el rendimiento defensivo de la Scaloneta con términos bastante polémicos, lo que provocó la inmediata y fiel reacción del técnico azulgrana al aire de ESPN.
“Díganle que lo único que sabía hacer es sacar un lateral, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, son impresionantes. Pedazo de tronco, lo único que sabías es sacar un lateral, no sabías jugar con los pies”, disparó "Pipo", fiel a su estilo directo y sin filtros para defender a los futbolistas locales.
Por qué Pipo Gorosito salió al cruce de Gary Neville
La furia de Gorosito se desató tras las declaraciones que el exlateral derecho inglés realizó en el popular programa de streaming The Overlap. Allí, Neville analizó la firmeza de la zaga campeona del mundo compuesta por Cuti Romero y Lisandro Martínez, otorgándoles un llamativo e irónico apodo.
“Tienen a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que entre los dos regalan un gol por partido. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo, porque por momentos son extraordinarios y, al instante, pasan de lo sublime al ridículo”, apuntó el hoy analista británico.
La respuesta de "Pipo" rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los hinchas argentinos celebraron la vehemencia del DT para blindar a los defensores de la Scaloneta. Con el duelo del miércoles a la vuelta de la esquina, queda claro que la centenaria rivalidad entre la Albiceleste y los Tres Leones mantiene la mística y el folklore de siempre, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
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