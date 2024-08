El emotivo mensaje de Equi Fernández en su despedida de Boca: "Espero..."

"Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona. A los hinchas, los que siempre están, en las buenas y en las malas, ¡Gracias por todo el cariño!", escribió "Equi" en su cuenta de Instagram dónde hubo muchos mensajes alentadores más allá de la tristeza por su partida.

Y además, agregó: "Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores. Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida! Nuevamente gracias y espero volver a verlos pronto".

Qué dijo Diego Martínez sobre la salida de Equi Fernández

"Es como lo de Luca (Langoni). Me tocó conocerlos desde chicos y me generan sensaciones encontradas. Lo hablé con Luca en el predio y me dijo que lo tomaba como una nueva posibilidad: pasar de ser Luquita a Luca. Con el Equi vamos a perder un futbolista muy importante, que es difícil por sus características particulares de reemplazar", expresó el entrenador.

En este sentido, le dejó un sentido saludo a modo de despedida: "Espero que tenga el destino que él quiere y que pueda crecer. Con él me toco tener un paso importante en Tigre, donde empezó a transformarse en el jugador que mostró ser en Boca. Ambos tienen mucho que crecer".