Erling Haaland y los futbolistas más atractivos del Mundial 2026: el ranking que revoluciona las redes

El abanico de figuras se extiende a otras latitudes del torneo. El surcoreano Cho Gue-sung volvió a ser tendencia global por su carisma de galán, sumado al impacto del joven debutante Jens Castrop. En el arco, el marroquí Yassine Bounou aporta autoridad y serenidad, siendo héroe en la definición por penales frente a Países Bajos, mientras que el atacante egipcio Omar Marmoush destaca por su elegancia fuera del césped.

La nómina la completan el neozelandés Elijah Just, primer jugador de su país en marcar un doblete en el certamen, el japonés Keito Nakamura con su estética viral y el sueco Lucas Bergvall, la joya nórdica de 20 años que impacta por su temple y simetría. Así, el torneo reúne talento deportivo y magnetismo en una combinación perfecta para los espectadores de todo el mundo.