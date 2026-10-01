Erling Haaland y los futbolistas más atractivos del Mundial 2026: el ranking que revoluciona las redes
El androide fue destacado por medios internacionales como People en Español y encabeza una nómina de figuras que cautivan a los fanáticos por su presencia.
La Copa del Mundo trascendió estrictamente lo que sucede con la pelota dentro del campo de juego. Además de todas las emociones que hubó, los goles agónicos y la locura que se vivió en las tribunas, el evento más masivo del planeta despierta pasiones desde el plano de la imagen.
En ese contexto, la revista People en Español catalogó al noruego Erling Haaland como una de las personalidades más atractivas del certamen, posicionando al atacante de 25 años en una cuidada selección de figuras internacionales que combinan rendimiento de élite y presencia mediática.
Erling Haaland y las personalidades más atractivas: el ranking que revoluciona las redes
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Sin embargo, el delantero del Manchester City no es la única estrella que acapara las miradas en la cita ecuménica. Medios de distintas partes del globo armaron un repaso por el ranking exclusivo de los futbolistas que cautivan al público en la Copa del Mundo 2026, donde conviven referentes consagrados y sorpresas continentales.
Entre las caras más destacadas aparece el mediocampista inglés Jude Bellingham, imparable en la red y figura del Real Madrid, junto al argentino Rodrigo De Paul, distinguido por su impronta y su despliegue físico como el verdadero motor del equipo nacional. En ese lote de seducción también pisa fuerte el volante español Ferran Torres, clave con su asistencia ante Portugal, y el experimentado delantero mexicano Raúl Jiménez, quien revalidó su vigencia a fuerza de goles.
El abanico de figuras se extiende a otras latitudes del torneo. El surcoreano Cho Gue-sung volvió a ser tendencia global por su carisma de galán, sumado al impacto del joven debutante Jens Castrop. En el arco, el marroquí Yassine Bounou aporta autoridad y serenidad, siendo héroe en la definición por penales frente a Países Bajos, mientras que el atacante egipcio Omar Marmoush destaca por su elegancia fuera del césped.
La nómina la completan el neozelandés Elijah Just, primer jugador de su país en marcar un doblete en el certamen, el japonés Keito Nakamura con su estética viral y el sueco Lucas Bergvall, la joya nórdica de 20 años que impacta por su temple y simetría. Así, el torneo reúne talento deportivo y magnetismo en una combinación perfecta para los espectadores de todo el mundo.
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