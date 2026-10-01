Susto en el fútbol de España: Julen Guerrero sufrió un infarto y debió ser internado

Susto en el fútbol español: Julen Guerrero sufrió un infarto y ya se recupera en su casa

Su arribo a la institución de la Costa del Sol se produjo a finales de 2025, en medio de un contexto deportivo severamente complejo. En aquel momento, el equipo se ubicaba en puestos de descenso directo y permanecía a 14 puntos de la zona de salvación. Sin embargo, bajo la conducción de la gloria bilbaína, el plantel logró revertir la racha negativa en el tramo decisivo del certamen y aseguró la permanencia en la categoría.