Susto en el fútbol de España: Julen Guerrero sufrió un infarto y debió ser internado
La leyenda del Athletic Club y ex Selección de España se descompensó la semana pasada, fue hospitalizado de urgencia y ahora se recupera en su domicilio.
El ámbito del fútbol internacional atravesó horas de profunda preocupación tras conocerse el delicado cuadro de salud que afectó a Julen Guerrero. El exfutbolista del Athletic Club de Bilbao y de la Selección de España debió ser internado de urgencia la semana pasada a raíz de un infarto agudo de miocardio, luego de manifestar una fuerte indisposición física.
Tras permanecer bajo estricta observación médica en el centro de salud durante varios días, los profesionales constataron su evolución favorable y le otorgaron el alta. A los 52 años, el histórico exmediocampista ya se encuentra en su domicilio particular siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los especialistas para encarar una recuperación progresiva.
El episodio cardíaco sacudió a los fanáticos de la liga española, donde Guerrero se consolidó como uno de los máximos referentes de la década de 1990. Actualmente, la figura vasca se desempeña como mánager general del CD Estepona, entidad que compite en la Segunda Federación del país ibérico.
Susto en el fútbol español: Julen Guerrero sufrió un infarto y ya se recupera en su casa
Su arribo a la institución de la Costa del Sol se produjo a finales de 2025, en medio de un contexto deportivo severamente complejo. En aquel momento, el equipo se ubicaba en puestos de descenso directo y permanecía a 14 puntos de la zona de salvación. Sin embargo, bajo la conducción de la gloria bilbaína, el plantel logró revertir la racha negativa en el tramo decisivo del certamen y aseguró la permanencia en la categoría.
Este imprevisto en la salud del ex internacional representa un nuevo golpe en medio de un presente sumamente doloroso en el plano afectivo. En abril pasado, el exfutbolista sufrió la pérdida de su esposa, Elsa Landabaso, quien falleció a los 52 años. La pareja tuvo dos hijos: Karla, de 25 años, y Julen Jon, de 22, quien actualmente se desempeña como profesional en el filial del Getafe.
Con la atención volcada de lleno en su salud, Guerrero guardará reposo en su vivienda mientras aguarda la evolución del tratamiento que le permita retomar paulatinamente sus funciones en el ámbito deportivo.
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