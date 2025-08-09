Es oficial: Benjamin Sesko fue confirmado en el Manchester United

Por otro lado, el director de fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, explicó que el delantero posee "una rara combinación de velocidad electrizante y capacidad para dominar físicamente a los defensas".

"Eso le convierte en uno de los jóvenes talentos más excepcionales del fútbol mundial. Hemos seguido de cerca la carrera de Benjamin; todos nuestros análisis de datos e investigaciones concluyeron que posee las cualidades y la personalidad necesarias para prosperar en el Manchester United", subrayó.

"Trabajando bajo la dirección de Rúben y de nuestro excelente equipo de rendimiento, Benjamin se une al entorno perfecto para ayudarle a alcanzar su potencial de clase mundial. El deseo que han mostrado todos nuestros nuevos fichajes de unirse al club este verano pone de relieve el atractivo y la talla del Manchester United mientras seguimos construyendo y desarrollando un equipo capaz de luchar por los máximos honores", concluyó.