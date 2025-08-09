Es oficial: Benjamin Sesko fue confirmado en el Manchester United
Los Reds sueñan con dominar la Premier League nuevamente y dieron por finalizadas las contrataciones de esta temporada.
Este sábado, Manchester United logró cerrar la incorporación de Benjamín Sesko, delantero del RB Leipzig. La operación se hizo en 73,7 millones de libras -85,09 millones de euros-.
Ahora, Los Reds se preparan para volver a dominar la Premier League, ya que vienen terminar en el puesto 15 la peor campaña en la máxima categoría en 51 años. Además, perdieron la final de la Liga Europa ante el Tottenham.
Sesko es el tercer delantero que United incorporó esta temporada. La llegada de este jugador se suma a los Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. El entrenador Ruben Amorim priorizó la renovación de su ataque antes de su primera temporada completa a cargo.
"La historia del Manchester United es muy especial, pero lo que realmente me entusiasma es el futuro. Cuando hablamos del proyecto, quedó claro que todo está preparado para que este equipo siga creciendo y vuelva a competir pronto por los trofeos más importantes", señaló Sesko, que fue presentado al público de Old Trafford en el amistoso de este sábado contra la Fiorentina.
"Desde el momento en que llegué, pude sentir la energía positiva y el ambiente familiar que ha creado el club. Es el lugar perfecto para alcanzar mi máximo nivel y cumplir todas mis ambiciones. Estoy impaciente por empezar a aprender de Rúben y a conectar con mis compañeros para lograr el éxito del que todos sabemos que somos capaces juntos", añadió.
Por otro lado, el director de fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, explicó que el delantero posee "una rara combinación de velocidad electrizante y capacidad para dominar físicamente a los defensas".
"Eso le convierte en uno de los jóvenes talentos más excepcionales del fútbol mundial. Hemos seguido de cerca la carrera de Benjamin; todos nuestros análisis de datos e investigaciones concluyeron que posee las cualidades y la personalidad necesarias para prosperar en el Manchester United", subrayó.
"Trabajando bajo la dirección de Rúben y de nuestro excelente equipo de rendimiento, Benjamin se une al entorno perfecto para ayudarle a alcanzar su potencial de clase mundial. El deseo que han mostrado todos nuestros nuevos fichajes de unirse al club este verano pone de relieve el atractivo y la talla del Manchester United mientras seguimos construyendo y desarrollando un equipo capaz de luchar por los máximos honores", concluyó.
