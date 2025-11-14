Es viral: el golazo de Ciro Messi que alimenta el entusiasmo por la nueva generación
El más chico del clan Messi volvió a destacarse en Inter Miami con un tiro libre perfecto que se volvió viral y reavivó el interés por su crecimiento futbolístico.
El apellido Messi volvió a resonar con fuerza, pero esta vez no por Lionel ni por sus habituales proezas dentro de la Selección Argentina o Inter Miami. Quien se robó todas las miradas fue Ciro Messi, el menor de los hijos del astro rosarino, luego de convertir un espectacular gol de tiro libre que se viralizó en pocas horas y que alimentó el interés creciente por su evolución dentro de las divisiones menores del club estadounidense.
El video, difundido por distintas cuentas deportivas, dejó en evidencia el talento precoz que empieza a asomar en el niño de 7 años. El tanto, que rápidamente se multiplicó en redes, fue una verdadera muestra de técnica. De derecha, con una ejecución limpia y un gesto técnico propio de un futbolista con una sensibilidad especial, la pelota viajó por encima del arquero rival para clavarse en el ángulo superior izquierdo.
“Hijo ’e Cabra”, titularon varios usuarios, destacando la potencia y precisión del remate que recordó inevitablemente a su padre. Aunque Ciro es derecho -dato que llama la atención en comparación con Lionel-, la pegada dejó una sensación de familiaridad que no pasó inadvertida.
La secuencia del gol coincidió con otro tramo de crecimiento personal del niño. Lionel Messi había comentado meses atrás que Ciro es “el más parecido a mí en carácter”, una confesión que ahora cobra otra dimensión, especialmente para quienes siguen de cerca los pasos de la familia. Ciro, al igual que sus hermanos Thiago y Mateo, forma parte de las categorías inferiores del Inter Miami, donde debutó a fines del año pasado.
Desde entonces, ha logrado no solo adaptarse sino también destacarse entre sus compañeros. Este no es el primer registro viral de Ciro. En las últimas semanas, otros clips lo mostraron encarando rivales con gambetas rápidas y resoluciones sorprendentes para su edad. La combinación de talento natural, un contexto deportivo privilegiado y el acompañamiento familiar parecen estar potenciando su desarrollo en un ambiente competitivo pero cuidado.
El video más reciente se transformó en una confirmación de que su crecimiento futbolístico continúa siendo seguido de cerca por los fanáticos, tanto en Argentina como en el resto del mundo. El impacto del gol también generó reacciones dentro de la comunidad futbolera. Para algunos, se trató simplemente de un lindo gesto técnico de un niño con buenas condiciones. Para otros, fue la señal de que la “dinastía Messi” podría tener continuidad, aunque Lionel siempre intentó mantener las expectativas bajas para evitar presiones desmedidas.
