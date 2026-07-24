Jürgen Klopp fue presentado en Alemania: anticipó una renovación tras el fracaso mundialista

Jürgen Klopp inicia la renovación en Alemania tras la salida de Nagelsmann

Klopp reveló además que ya comenzó un exhaustivo análisis del plantel: "Analicé a 57 jugadores de campo. Tuvimos muchos buenos jugadores en el Mundial que no rindieron especialmente bien. No es un mal resultado, pero sin duda hay margen de mejora", explicó, dejando abierta la puerta para una renovación que podría incluir la aparición de varios jóvenes.

El debut oficial del entrenador llegará durante la próxima ventana internacional, entre fines de septiembre y comienzos de octubre, cuando Alemania dispute cuatro compromisos correspondientes al Grupo A2 de la Nations League 2026-27. En ese período enfrentará a Países Bajos en Ámsterdam, recibirá a Grecia en Augsburgo, jugará frente a Serbia en Múnich y cerrará la doble fecha nuevamente contra Grecia, esta vez en Salónica.

Respecto de la identidad futbolística que pretende construir, fue contundente al señalar cuáles serán los pilares de su proyecto. "La presión tras pérdida será clave", afirmó antes de agregar: "Una formación estable, una filosofía futbolística clara. Con todas las incertidumbres. No jugaremos al marcaje individual". También explicó que su intención es utilizar una defensa de cuatro futbolistas. "Los equipos que ganaron el Mundial jugaron con cuatro defensas y nosotros también lo haremos", aseguró, aunque aclaró que buscará potenciar el juego por las bandas porque, según su visión, "los creadores de juego de la generación actual están en las bandas".

Consultado sobre el futuro del capitán Joshua Kimmich, evitó confirmar si mantendrá ese rol. "Jugará quien sea muy bueno, quien tenga muchas ganas y quien mejore aún más en cuanto se ponga la camiseta", expresó, antes de bromear: "Sin duda jugaremos con un lateral derecho". Luego envió un mensaje para todo el plantel: "Todos los que puedan jugar con la selección nacional deben darlo todo. Estaré pendiente. Pero hoy nadie está descartado. Es un nuevo comienzo".

Durante la presentación también recordó el incómodo episodio que protagonizó con Nagelsmann durante el Mundial, cuando una declaración suya fue interpretada como un anticipo de la salida del entonces entrenador. "Siento un respeto absoluto por Julian Nagelsmann. El día del ‘aún’ fue uno de los peores días de mi vida. (...) Me disculpé y aceptó mis disculpas. Después, Julian me felicitó por mi cumpleaños. No creo que haya resentimientos. Le deseo todo lo mejor", explicó.

Finalmente, Klopp se mostró ilusionado con el potencial de las nuevas generaciones y dejó en claro cuál será su compromiso con el cargo: "Crítenme si algo no funciona. Con gusto trabajaré en ello. Lo importante es el trabajo. Jürgen Klopp no tiene una carrera después de la selección nacional. Idealmente, este es el punto culminante de mi carrera".