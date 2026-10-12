Escándalo arbitral en la Primera Nacional: Nicolás Lamolina revirtió un penal tras chequearlo en un celular

En medio del tumulto y ante la ausencia del VAR en la categoría, los futbolistas de All Boys recurrieron a un método tan impensado como efectivo: le mostraron la jugada repetida directamente en la pantalla de un celular en pleno campo de juego. Tras observar las imágenes en el teléfono, Lamolina dio marcha atrás, retrotrajo su fallo y anuló el penal.