Escándalo arbitral en la Primera Nacional: Nicolás Lamolina revirtió un penal tras chequearlo en un celular
El árbitro había sancionado un penal sobre la hora por una jugada afuera del área. Un suplente de Al Boys le hizo ver la jugada para que cambiara su decisión.
La Primera Nacional sumó un nuevo capítulo de máxima tensión y polémica. En el cierre del electrizante choque entre Godoy Cruz y All Boys, el árbitro Nicolás Lamolina quedó en el centro de todas las miradas tras sancionar un penal inexistente sobre la hora, que derivó en un insólito e inédito desenlace en el fútbol argentino.
Corría el tiempo adicionado cuando el juez del encuentro marcó la pena máxima a favor del "Tomba" por una falta que se produjo claramente fuera del área. La decisión desató la furia inmediata de todo el plantel del Albo, que rodeó al colegiado entre encendidos reclamos.
En medio del tumulto y ante la ausencia del VAR en la categoría, los futbolistas de All Boys recurrieron a un método tan impensado como efectivo: le mostraron la jugada repetida directamente en la pantalla de un celular en pleno campo de juego. Tras observar las imágenes en el teléfono, Lamolina dio marcha atrás, retrotrajo su fallo y anuló el penal.
Nicolás Lamolina y sus polémicas en All Boys vs. Godoy Cruz
El clima tenso en el estadio no era casual. Minutos antes, Lamolina ya había quedado bajo la lupa tras cobrar un primer penal extremadamente cuestionado a favor de Godoy Cruz. En aquella oportunidad, el delantero Pino asumió la responsabilidad desde los doce pasos pero malogró su remate, manteniendo con vida al conjunto de Floresta.
Tras el insólito episodio del segundo penal y la posterior retractación, el encuentro finalizó en un picante 0-0, dejando servida la controversia sobre el uso improvisado de la tecnología en el ascenso y el nivel de los arbitrajes en el torneo.
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