Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025/26.
En una nueva jornada de la Champions League, el Parque de los Príncipes se vestirá de gala este martes a las 17:00 para recibir a Paris Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich. Se trata de un enfrentamiento entre dos equipos con puntaje ideal, que no solo buscan asegurarse el liderazgo del grupo sino también demostrar quién es el verdadero candidato a quedarse con el título.
El conjunto francés, bajo la dirección de Luis Enrique, llega en un momento formidable. Es líder en su zona con 13 goles a favor y un promedio superior a los cuatro tantos por encuentro. En la Ligue 1 también mantiene un andar sólido, con una victoria reciente por 1-0 ante Nice que reforzó la confianza del plantel.
En la vereda opuesta aparece un Bayern Munich que se ha convertido en una máquina de ganar. El equipo de Vincent Kompany acumula quince triunfos consecutivos en todas las competiciones, incluyendo un 3-0 ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Su última derrota fue precisamente ante el PSG, en los cuartos de final del Mundial de Clubes.
PSG vs. Bayern Múnich: probables formaciones
- PSG: Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer, Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Lennart Karl, Luis Díaz, Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
Cómo ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
