Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich

En una nueva jornada de la Champions League, el Parque de los Príncipes se vestirá de gala este martes a las 17:00 para recibir a Paris Saint-Germain (PSG) y Bayern Múnich. Se trata de un enfrentamiento entre dos equipos con puntaje ideal, que no solo buscan asegurarse el liderazgo del grupo sino también demostrar quién es el verdadero candidato a quedarse con el título.