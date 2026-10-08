Escándalo en el fútbol argentino: trompadas y corridas en un partido de Reserva
El encuentro entre Atlético Tucumán y Talleres finalizó en un grave episodio de violencia que tuvo a Lautaro y Rodrigo Acosta como protagonistas.
Una jornada insólita y bochornosa sacudió al fútbol argentino durante el encuentro de Reserva entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba. Lo que debía ser una jornada formativa terminó de la peor manera, con una batalla campal que incluyó trompadas, corridas y momentos de extrema tensión entre los integrantes del cuerpo técnico visitante y la parcialidad local.
El conflicto se desencadenó sobre el cierre del cotejo, en el que el Decano se imponía por 2-0. Enardecidos por los fallos de la terna arbitral, los conductores del conjunto cordobés protestaron efusivamente, lo que derivó en la expulsión de Lautaro y Rodrigo Acosta. Lejos de retirarse en calma hacia los vestuarios, los exfutbolistas de Lanús se cruzaron verbalmente con los simpatizantes tucumanos ubicados detrás del alambrado y la situación escaló sin control.
Escándalo en el fútbol argentino: trompadas y corridas en un partido de Reserva
Las imágenes emitidas en vivo por la señal oficial LPF Play captaron la violencia del momento en primer plano. En los videos se observa con claridad cómo el exdelantero de la Selección Argentina atacó a golpes de puño a un hombre que terminó tendido sobre la cerca perimetral. La gresca provocó además destrozos en la infraestructura del predio —un gazebo finalizó destruido— y generó pánico entre las familias presentes, mientras en los micrófonos de la transmisión se advertía la presencia de mujeres y niños atrapados en el tumulto.
IMPORTANTE: La respuesta de Walter Samuel al ser consultado sobre su continuidad en la Selección Argentina
Los propios futbolistas del plantel de la T debieron intervenir de urgencia para frenar a los hermanos Acosta, retirándolos del lugar en contra de su voluntad mientras intentaban continuar el enfrentamiento. El material audiovisual no tardó en viralizarse en las redes sociales, generando un repudio generalizado por parte del público futbolero.
A la espera de un informe arbitral detallado y de la postura oficial de los clubes involucrados, se aguarda por la intervención del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino. Dada la gravedad de lo ocurrido y la exposición del hecho, se prevén sanciones ejemplares para los involucrados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario