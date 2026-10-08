Escándalo en el fútbol argentino: trompadas y corridas en un partido de Reserva

Las imágenes emitidas en vivo por la señal oficial LPF Play captaron la violencia del momento en primer plano. En los videos se observa con claridad cómo el exdelantero de la Selección Argentina atacó a golpes de puño a un hombre que terminó tendido sobre la cerca perimetral. La gresca provocó además destrozos en la infraestructura del predio —un gazebo finalizó destruido— y generó pánico entre las familias presentes, mientras en los micrófonos de la transmisión se advertía la presencia de mujeres y niños atrapados en el tumulto.