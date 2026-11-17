21: Boca vs. Independiente Rivadavia, con Luis Lobo Medina (VAR: José Carreras). TV: ESPN Premium.

Los otros tres cruces (Argentinos Juniors vs. Independiente, Vélez vs. Belgrano y Defensa y Justicia vs. Barracas Central) quedaron en manos de Echavarría, Baliño y Falcón Pérez, aunque no se precisó qué partido dirigirá cada uno.

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Por qué Boca juega los octavos más tarde

Los octavos estaban previstos para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, pero Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el 21. Por eso, su partido ante la Lepra mendocina se jugará el 25 de noviembre.

El calendario del Torneo Clausura hasta la final