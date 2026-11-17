Quiénes son los árbitros asignados para los octavos de final del Torneo Clausura
La Liga Profesional designó a los árbitros de los octavos del Torneo Clausura 2026, que cerrarán el 25 de noviembre con Boca vs. Independiente Rivadavia.
La Liga Profesional confirmó de manera oficial a los árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, la primera ronda de eliminación directa del campeonato. Pablo Dóvalo dirigirá River vs. Lanús y Luis Lobo Medina estará a cargo de Boca vs. Independiente Rivadavia, el partido que cerrará la serie el 25 de noviembre en La Bombonera.
Completan la lista Leandro Rey Hilfer, Darío Herrera, Nicolás Ramírez, Pablo Echavarría, Jorge Baliño y Yael Falcón Pérez.
Los árbitros de los octavos de final del Clausura, partido por partido
Domingo 22 de noviembre
- 16: Rosario Central vs. Gimnasia (Mendoza), con Leandro Rey Hilfer (VAR: Germán Delfino). TV: ESPN Premium.
- 19: River vs. Lanús, con Pablo Dóvalo (VAR: Gastón Monsón Brizuela). TV: TNT Sports.
- 22: Instituto vs. Huracán, en el Mario Alberto Kempes, con Darío Herrera (VAR: Yamil Possi). TV: ESPN Premium.
Lunes 23 de noviembre
- 17: Gimnasia vs. Newell’s, con Nicolás Ramírez (VAR: Sebastián Habib). TV: TNT Sports.
Miércoles 25 de noviembre
- 21: Boca vs. Independiente Rivadavia, con Luis Lobo Medina (VAR: José Carreras). TV: ESPN Premium.
Los otros tres cruces (Argentinos Juniors vs. Independiente, Vélez vs. Belgrano y Defensa y Justicia vs. Barracas Central) quedaron en manos de Echavarría, Baliño y Falcón Pérez, aunque no se precisó qué partido dirigirá cada uno.
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Por qué Boca juega los octavos más tarde
Los octavos estaban previstos para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, pero Boca disputará la final de la Copa Sudamericana el 21. Por eso, su partido ante la Lepra mendocina se jugará el 25 de noviembre.
El calendario del Torneo Clausura hasta la final
- Cuartos de final: fin de semana del 28 y 29 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 5 y 6 de diciembre.
- Final: sábado 12 de diciembre, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.
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