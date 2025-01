Escándalo en el fútbol: un jugador de Lanús mandó al hospital a otro de Tigre tras una feroz trompada

Esto ocurrió luego de que todos los jugadores fueran a increpar al futbolista de 32 años que respondió de la peor manera hacia Barronuevo.

En este sentido, García contó que "la trompada de Díaz le hundió algunos dientes y parte de la encía a Barrionuevo", episodio al que calificó como "una vergüenza". Y sumó: "Se tuvo que ir de la cancha escupiendo sangre. No tengo el parte médico, pero seguro tendrá algunas semanas de recuperación. Lo están atendiendo en un hospital", agregó momentos después de lo sucedido.

Tras la viralización de semejante momento, el periodista Mariano Antico reveló que en el Granate analizan terminar el contrato de Leandro Díaz, que ya tuvo problemas con la dirigencia antes del final de la Liga Profesional y los expuso en redes sociales: "Me parece que Leandro Díaz no seguirá en Lanús. Fue la gota que rebalsó el vaso. Si bien Pellegrino lo iba a tener en cuenta, esto no tiene vuelta atrás y le buscarán una salida. Cayó muy mal en el grupo, lo que hizo Díaz", sostuvo en la red social X.

De igual modo, se espera que en las próximas horas Lanús se manifieste al respecto de la gravísima agresión de uno de sus jugadores a otro del club de Victoria.