Escándalo: el partido entre Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana, otra vez sin sede definida

La definición de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca sumó un nuevo y bochornoso capítulo que mantiene en vilo a ambos planteles y a miles de hinchas. Cuando parecía que la novela llegaba a su fin con la confirmación oficial del Maracaná, un inesperado revés judicial volvió a dejar la sede en el aire.