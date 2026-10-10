Escándalo: el partido entre Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana, otra vez sin sede definida
El club carioca había celebrado la habilitación del mítico Maracaná, pero la Justicia de Río de Janeiro volvió a frenar todo y crece la incertidumbre.
La definición de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca sumó un nuevo y bochornoso capítulo que mantiene en vilo a ambos planteles y a miles de hinchas. Cuando parecía que la novela llegaba a su fin con la confirmación oficial del Maracaná, un inesperado revés judicial volvió a dejar la sede en el aire.
El conflicto, que escaló hasta convertirse en un verdadero escándalo institucional, tuvo un giro abrupto en las últimas horas. Si bien el club carioca había celebrado la habilitación del mítico estadio, comunicado su localía para la revancha del 20 de octubre y vendido más de 35.000 entradas, la Justicia de Río de Janeiro frenó todo.
Suely Lopes Magalhães, primera vicepresidenta del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ), revocó el fallo previo que obligaba al consorcio integrado por Flamengo y Fluminense a ceder el recinto.
Por qué la Justicia de Brasil revocó el fallo para que el Maracaná sea la sede de Vasco Da Gama vs. Boca
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Cuestión de competencia: Consideró que el juez Marco Antônio Ibrahim no podía modificar por su cuenta una resolución dictada originalmente por el magistrado Alexandre de Carvalho Mesquita, estipulando que el caso debe retornar al juez ponente o ser evaluado por la Sala XXIII de Derecho Privado.
Seguridad y superposición de eventos: Pesó con fuerza la preocupación por el operativo policial. Esa misma noche, el estadio adyacente Maracanãzinho debía albergar el clásico de básquet entre Flamengo y Botafogo por la Liga Nacional, un combo que —según la Justicia— ponía en riesgo el orden público por la concentración masiva de simpatizantes en la misma zona.
El origen del conflicto y la alternativa que rechazan
La disputa legal nació cuando la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A. se negó sistemáticamente a prestar el estadio argumentando daños al césped y superposición de calendarios. Ante la imposibilidad de utilizar su estadio propio, el São Januário (que no cumple con el requisito de la Conmebol de albergar al menos 30.000 espectadores para esta instancia), el Gigante de la Colina recurrió a la vía judicial.
Tras el fugaz fallo favorable del viernes que desató la venta masiva de localidades, el panorama actual es de incertidumbre absoluta. Ante este escenario, la Justicia sugirió como alternativa el estadio Nilton Santos (propiedad de Botafogo), una opción que Vasco da Gama rechaza rotundamente debido a que cuenta con césped sintético. A pocos días del duelo copero, la sede sigue vacante y el tiempo corre.
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