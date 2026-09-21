Escándalo en Inglaterra: una de las figuras se bajó de la Selección de Thomas Tuchel

La polémica baja de Cole Palmer en Chelsea y la exigencia de Thomas Tuchel en Inglaterra

La postura del jugador generó cortocircuitos debido a las recientes declaraciones de Tuchel, quien le había advertido públicamente que debía dar un paso al frente para afianzarse. "Una cosa es ser nominado y recuperar tu lugar, pero otra muy distinta es rendir al máximo para Inglaterra", había señalado el entrenador alemán, dejando en claro que sus buenas cifras en Chelsea justificaban el llamado pero no le garantizaban un puesto entre los once titulares.