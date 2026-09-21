Escándalo en Inglaterra: una de las figuras se bajó de la Selección de Thomas Tuchel
El jugador acusó problemas físicos para ausentarse de la Liga de Naciones tras haber sido reincorporado a la nómina internacional. La polémica decisión obligó a citar a otro de urgencia.
Una nueva polémica sacude al fútbol británico tras confirmarse la sorpresiva baja de Cole Palmer de la selección de Inglaterra. El atacante del Chelsea, que acababa de recuperar su lugar en la nómina conducida por Thomas Tuchel tras haber quedado marginado del Mundial 2026, decidió retirarse de la concentración acusando inconvenientes físicos, una determinación que desató un fuerte revuelo en el ambiente.
La controversia se instaló por las inconsistencias alrededor de su estado muscular. Si bien desde el club londinense argumentaron que la salida responde a un plan para controlar las cargas y prevenir recaídas tras una temporada previa aquejada por lesiones, el futbolista viene de disputar los 90 minutos en la reciente caída 3-0 ante Brentford.
De hecho, bajo el mando de Xabi Alonso en Stamford Bridge, Palmer fue titular en todos los compromisos de la Premier League y registra cuatro goles y dos asistencias en siete partidos disputados.
La polémica baja de Cole Palmer en Chelsea y la exigencia de Thomas Tuchel en Inglaterra
La postura del jugador generó cortocircuitos debido a las recientes declaraciones de Tuchel, quien le había advertido públicamente que debía dar un paso al frente para afianzarse. "Una cosa es ser nominado y recuperar tu lugar, pero otra muy distinta es rendir al máximo para Inglaterra", había señalado el entrenador alemán, dejando en claro que sus buenas cifras en Chelsea justificaban el llamado pero no le garantizaban un puesto entre los once titulares.
Esta ausencia deja al seleccionado inglés sin una variante clave en el ataque antes de afrontar una exigente ventana internacional de tres semanas por la fase de grupos de la Liga de Naciones, que incluirá el debut frente a España en Wembley, visitas a República Checa y Croacia, y el cierre nuevamente ante el combinado checo en Londres.
Ante este escenario inesperado, Tuchel actuó con rapidez y citó a Morgan Gibbs-White. El volante del Nottingham Forest, que también había quedado marginado de la cita mundialista, se encontraba de vacaciones familiares en Dubái, pero interrumpió su descanso de inmediato para viajar a St George’s Park y ponerse a disposición del cuerpo técnico.
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