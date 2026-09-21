Inesperado: Sebastián Villa apuntó contra Davoo Xeneize y La Cobra por sus críticas en Boca
Después del triunfo ante San Lorenzo, el delantero colombiano cuestionó las críticas que recibió por su regreso al club y lanzó una dura frase contra los dos creadores de contenido.
Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena del mundo Boca después de sus declaraciones contra dos conocidos streamers. Luego de la victoria del Xeneize frente a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026, el delantero colombiano habló durante una transmisión en directo y se refirió a las críticas que recibió desde su regreso al club.
El conflicto tiene como uno de sus protagonistas a Davoo Xeneize, quien había cuestionado públicamente la decisión del Xeneize de volver a incorporar a Villa después de su paso por Independiente Rivadavia. El streamer había sido particularmente crítico con la operación y había calificado el regreso del futbolista como “una vergüenza”, al hacer referencia a su pasado judicial y a los conflictos que había mantenido con la institución.
Pero Davoo no fue el único mencionado por el delantero. Villa también apuntó contra La Cobra, otro de los streamers identificados con el mundo Boca y que había expresado opiniones críticas sobre su regreso. Consultado puntualmente por las opiniones de ambos, respondió con dureza y cuestionó la legitimidad de las críticas que recibe por parte de los creadores de contenido: “Yo de Davo y La Cobra no opino, ellos venden mucho humo. Por ser hinchas de Boca creen que me pueden difamar, pero la verdad es que Davo al lado mío es muy chiquitico”, lanzó Villa.
Davoo Xeneize respondió después de las declaraciones
Las palabras del delantero no tardaron en generar una respuesta: Davoo decidió referirse públicamente al episodio y planteó con altura que tanto él como Villa tienen derecho a expresar sus opiniones y responder a las críticas.
El streamer sostuvo que el intercambio no debería transformarse en un conflicto mayor y remarcó que, si él cuestiona el rendimiento o las decisiones de Villa, el futbolista también puede contestarle. “Yo lo critico, él me critica, punto final. Hay que bancársela”, manifestó Davoo.
Además, explicó que su postura está atravesada por su identificación con Boca y pidió que la discusión no termine desviando la atención de las necesidades del equipo. “Si yo critico a Villa, él tiene todo el derecho del mundo a criticarme. Yo sé lo bostero que soy como para entrar en esto. Lo que menos necesita Boca es puterío”, expresó.
La Cobra también contestó a Villa
La situación tuvo un tercer capítulo cuando Lautaro del Campo reaccionó directamente a los dichos del delantero colombiano. El streamer decidió responderle al extremo cafetero y dejó en claro que no tenía intención de esquivar la polémica.
Con un tono contundente, minimizó las declaraciones del futbolista y aseguró que no necesita entrar en una disputa personal para sostener su lugar dentro del mundo Boca y las transmisiones vinculadas al fútbol. “ME CHUPA TRES HUEVOS Y MEDIO. Ojalá haga muchos goles en Boca. Nunca necesité de la polémica para estar donde estoy”, respondió La Cobra.
El trasfondo del regreso de Sebastián Villa a Boca
La tensión alrededor del delantero colombiano se remonta al momento en que el club de la Ribera decidió volver a contar con él después de su experiencia en Bulgaria y la Lepra mendocina. La decisión de repatriarlo generó diferentes reacciones entre los hinchas y en el ambiente futbolístico.
Villa, por su parte, regresó con el objetivo de volver a ser protagonista dentro del equipo y dejar atrás las discusiones que rodearon su salida anterior. Su presencia nuevamente con la camiseta azul y oro hizo que cada actuación fuera observada con especial atención.
Después del triunfo ante San Lorenzo, decidió responder a algunas de las críticas que había recibido y terminó generando un nuevo foco de discusión alrededor del equipo. Por ahora, el cruce quedó expuesto públicamente con respuestas de los tres protagonistas y, aunque los creadores intentaron cerrar el tema ahí, quizás sea una historia con más capítulos.
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