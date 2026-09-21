Inesperado: Sebastián Villa apuntó contra Davoo Xeneize y La Cobra por sus críticas en Boca

Además, explicó que su postura está atravesada por su identificación con Boca y pidió que la discusión no termine desviando la atención de las necesidades del equipo. “Si yo critico a Villa, él tiene todo el derecho del mundo a criticarme. Yo sé lo bostero que soy como para entrar en esto. Lo que menos necesita Boca es puterío”, expresó.

La Cobra también contestó a Villa

La situación tuvo un tercer capítulo cuando Lautaro del Campo reaccionó directamente a los dichos del delantero colombiano. El streamer decidió responderle al extremo cafetero y dejó en claro que no tenía intención de esquivar la polémica.

Con un tono contundente, minimizó las declaraciones del futbolista y aseguró que no necesita entrar en una disputa personal para sostener su lugar dentro del mundo Boca y las transmisiones vinculadas al fútbol. “ME CHUPA TRES HUEVOS Y MEDIO. Ojalá haga muchos goles en Boca. Nunca necesité de la polémica para estar donde estoy”, respondió La Cobra.

El trasfondo del regreso de Sebastián Villa a Boca

La tensión alrededor del delantero colombiano se remonta al momento en que el club de la Ribera decidió volver a contar con él después de su experiencia en Bulgaria y la Lepra mendocina. La decisión de repatriarlo generó diferentes reacciones entre los hinchas y en el ambiente futbolístico.

Villa, por su parte, regresó con el objetivo de volver a ser protagonista dentro del equipo y dejar atrás las discusiones que rodearon su salida anterior. Su presencia nuevamente con la camiseta azul y oro hizo que cada actuación fuera observada con especial atención.

Después del triunfo ante San Lorenzo, decidió responder a algunas de las críticas que había recibido y terminó generando un nuevo foco de discusión alrededor del equipo. Por ahora, el cruce quedó expuesto públicamente con respuestas de los tres protagonistas y, aunque los creadores intentaron cerrar el tema ahí, quizás sea una historia con más capítulos.