Thomas Tuchel modificó la lista de Inglaterra después del Mundial 2026: las caras nuevas

Alexander-Arnold y Palmer vuelven a la convocatoria

Entre las principales novedades aparecen los regresos de Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer. Los dos futbolistas habían quedado fuera de la lista de 26 jugadores que participaron del Mundial 2026. Sin embargo, el DT decidió volver a convocarlos para esta nueva etapa de la selección inglesa.

Palmer aparece incluido entre los mediocampistas, mientras que Alexander-Arnold forma parte de la nómina de defensores. Ambos representan dos de los nombres más destacados que regresan al seleccionado después de haberse perdido la Copa del Mundo.

La lista completa de Inglaterra tras el Mundial 2026

Arqueros

Jordan Pickford

James Trafford

Jason Steele

Defensores

Trent Alexander-Arnold

Trevoh Chalobah

Marc Guehi

Jarrad Branthwaite

Ezri Konsa

Lewis Hall

Tino Livramento

Nico O’Reilly

Jarell Quansah

Mediocampistas

Jude Bellingham

Declan Rice

Elliot Anderson

Kobbie Mainoo

Cole Palmer

Alex Scott

Myles Lewis-Skelly

Delanteros

Rio Nhumoha

Anthony Gordon

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Harry Kane

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Inglaterra debutará contra España

La nueva convocatoria de Inglaterra tendrá rápidamente una prueba importante. El seleccionado comenzará su participación en el Grupo C de la UEFA Nations League frente a España. El partido está programado para el sábado 26 de septiembre en Wembley, por lo que Tuchel tendrá poco margen antes de poner en marcha esta nueva etapa.

Después del encuentro ante España, Inglaterra deberá jugar contra República Checa y Croacia, ambos compromisos en condición de visitante. El calendario le permitirá al entrenador evaluar rápidamente a los futbolistas que eligió para esta convocatoria y comenzar a construir el plantel que continuará el proceso posterior al Mundial.