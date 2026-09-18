Thomas Tuchel modificó la lista de Inglaterra después del Mundial 2026: las caras nuevas
El entrenador alemán presentó una convocatoria con nueve cambios respecto del plantel que disputó la Copa del Mundo y recuperó a dos figuras que habían quedado afuera.
La Selección de Inglaterra inició una nueva etapa después de su participación en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel terminó en el tercer puesto luego de la derrota ante Argentina y ahora afrontará sus próximos compromisos internacionales con una convocatoria que presenta varias modificaciones.
El entrenador alemán dio a conocer una lista en la que aparecen nueve ausencias respecto del plantel que llevó a la Copa del Mundo. Al mismo tiempo, incluyó nuevos nombres y recuperó a dos futbolistas de enorme protagonismo en el fútbol inglés: Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer.
La renovación se produce de cara a los partidos correspondientes a la UEFA Nations League, competencia en la que Inglaterra tendrá un calendario exigente desde el comienzo.
Los nueve futbolistas que quedaron afuera en Inglaterra
Entre los principales cambios de la convocatoria aparecen varios jugadores que formaron parte del equipo inglés durante el Mundial 2026. Los nueve futbolistas que no fueron incluidos por el director técnico son Dean Henderson, John Stones, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Noni Madueke e Ivan Toney.
La modificación también alcanza de manera importante a la defensa. De los cuatro defensores que fueron titulares de Inglaterra en la semifinal contra Argentina, Marc Guehi es el único que mantiene su lugar en la nueva nómina. La ausencia de varios nombres que participaron de la Copa del Mundo marca un cambio en la composición del plantel para los próximos compromisos internacionales.
Alexander-Arnold y Palmer vuelven a la convocatoria
Entre las principales novedades aparecen los regresos de Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer. Los dos futbolistas habían quedado fuera de la lista de 26 jugadores que participaron del Mundial 2026. Sin embargo, el DT decidió volver a convocarlos para esta nueva etapa de la selección inglesa.
Palmer aparece incluido entre los mediocampistas, mientras que Alexander-Arnold forma parte de la nómina de defensores. Ambos representan dos de los nombres más destacados que regresan al seleccionado después de haberse perdido la Copa del Mundo.
La lista completa de Inglaterra tras el Mundial 2026
Arqueros
- Jordan Pickford
- James Trafford
- Jason Steele
Defensores
- Trent Alexander-Arnold
- Trevoh Chalobah
- Marc Guehi
- Jarrad Branthwaite
- Ezri Konsa
- Lewis Hall
- Tino Livramento
- Nico O’Reilly
- Jarell Quansah
Mediocampistas
- Jude Bellingham
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Kobbie Mainoo
- Cole Palmer
- Alex Scott
- Myles Lewis-Skelly
Delanteros
- Rio Nhumoha
- Anthony Gordon
- Marcus Rashford
- Bukayo Saka
- Harry Kane
Inglaterra debutará contra España
La nueva convocatoria de Inglaterra tendrá rápidamente una prueba importante. El seleccionado comenzará su participación en el Grupo C de la UEFA Nations League frente a España. El partido está programado para el sábado 26 de septiembre en Wembley, por lo que Tuchel tendrá poco margen antes de poner en marcha esta nueva etapa.
Después del encuentro ante España, Inglaterra deberá jugar contra República Checa y Croacia, ambos compromisos en condición de visitante. El calendario le permitirá al entrenador evaluar rápidamente a los futbolistas que eligió para esta convocatoria y comenzar a construir el plantel que continuará el proceso posterior al Mundial.
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