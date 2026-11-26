Los reclamos de Real Potosí y la posible sanción a Alemán

Otro de los jugadores que expresó su indignación fue Kevin Villegas. “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”, manifestó el defensor. Durante el partido, Real Potosí ya había cuestionado varias decisiones arbitrales. Una de ellas fue la anulación de un gol de Always Ready a los 68 minutos, luego de que el VAR detectara una infracción previa sobre el propio Villegas.