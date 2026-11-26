Escándalo en la final de la Copa Bolivia: un árbitro agredió a un arquero argentino
Jordy Alemán golpeó a Cristian Martínez después de la consagración de Always Ready ante Real Potosí. La pelea obligó a la Policía a intervenir.
La final de la Copa Bolivia 2026 terminó con un episodio de violencia que tuvo como protagonista al árbitro Jordy Alemán, quien agredió al arquero argentino Cristian Martínez una vez finalizado el encuentro entre Real Potosí y Always Ready, que se consagró campeón.
El incidente quedó registrado por las cámaras de televisión y desató la reacción de los futbolistas del equipo local, que se acercaron a la terna arbitral para exigir explicaciones.
El golpe del árbitro y la reacción del arquero argentino en Bolivia
En medio de los reclamos, Martínez quedó cara a cara con Alemán. En ese momento, el juez le lanzó un golpe que provocó la caída del arquero al césped. La situación escaló rápidamente, con empujones entre los protagonistas, y los efectivos policiales tuvieron que intervenir para escoltar a los árbitros hasta los vestuarios.
Pese a la agresión, el futbolista argentino permaneció en el campo de juego y respondió con una frase que tuvo repercusión: “Que pegue más fuerte”, según informó Unitel. La Patria también señaló que antes del incidente había existido una discusión entre ambos.
Los reclamos de Real Potosí y la posible sanción a Alemán
Otro de los jugadores que expresó su indignación fue Kevin Villegas. “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”, manifestó el defensor. Durante el partido, Real Potosí ya había cuestionado varias decisiones arbitrales. Una de ellas fue la anulación de un gol de Always Ready a los 68 minutos, luego de que el VAR detectara una infracción previa sobre el propio Villegas.
La agresión podría traerle consecuencias importantes a Alemán. Según Premium Sports, el árbitro se expone a una suspensión de al menos un año. Por su parte, La Patria indicó que el castigo podría extenderse de uno a tres años e incluso terminar con su salida del referato. Hasta el momento, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no había anunciado una resolución oficial sobre el episodio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario