Los árbitros de Vélez-Independiente y Rosario Central-Barracas

Para el partido entre Vélez e Independiente, programado para el sábado a las 20, fue designado Facundo Tello. El juez, que no había dirigido en los octavos de final y estuvo presente en el Mundial 2026, tendrá a Salomé Di Iorio en el VAR.