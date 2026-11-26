Torneo Clausura 2026: así quedaron definidos los árbitros para los cuartos de final
La AFA confirmó las autoridades para los cuatro cruces de la próxima instancia. ¿Quién le tocará a Boca y a River?
Con los octavos de final finalizados, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se disputarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.
Uno de los encuentros más esperados será el de Boca frente a Gimnasia de La Plata, que tendrá como árbitro principal a Darío Herrera. En el VAR estará Germán Delfino, mientras que Diego Verlota cumplirá la función de AVAR.
En tanto, Nazareno Arasa será el encargado de dirigir Instituto-River, que se jugará el sábado a las 22 en Alta Córdoba. Lucas Novelli estará al frente del VAR.
Los árbitros de Vélez-Independiente y Rosario Central-Barracas
Para el partido entre Vélez e Independiente, programado para el sábado a las 20, fue designado Facundo Tello. El juez, que no había dirigido en los octavos de final y estuvo presente en el Mundial 2026, tendrá a Salomé Di Iorio en el VAR.
El domingo habrá otros dos encuentros. A las 17.30, Rosario Central recibirá a Barracas Central con Pablo Dóvalo como árbitro principal y Silvio Trucco en el VAR.
Todas las designaciones arbitrales de los cuartos de final
Vélez - Independiente
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Árbitro: Facundo Tello.
Asistente 1: Juan Pablo Belatti.
Asistente 2: Gabriel Chade.
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora.
VAR: Salomé Di Iorio.
AVAR: Sebastián Habib.
Instituto - River
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Árbitro: Nazareno Arasa.
Asistente 1: Facundo Rodríguez.
Asistente 2: Miguel Savorani.
Cuarto árbitro: Brian Ferreyra.
VAR: Lucas Novelli.
AVAR: Laura Fortunato.
Rosario Central - Barracas Central
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Árbitro: Pablo Dóvalo.
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
Asistente 2: Diego Bonfá.
Cuarto árbitro: Pablo Giménez.
VAR: Silvio Trucco.
AVAR: Mariano Ascensi.
Boca - Gimnasia
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Árbitro: Darío Herrera.
Asistente 1: Pablo González.
Asistente 2: Adrián Delbarba.
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.
VAR: Germán Delfino.
AVAR: Diego Verlota.
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