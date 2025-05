Escándalo en la Primera Nacional: policía golpeó a jugador de Patronato tras el final del partido con Almagro

En medio del tumulto, Gallucci intentó separar a los protagonistas pero fue sorprendido por un golpe de puño de un policía, lo que derivó en una reacción por parte del jugador y la intervención de compañeros y rivales. La situación se desbordó todavía más cuando la seguridad privada de Almagro empujó a los suplentes de Patronato, generando un nuevo foco de conflicto cerca de los vestuarios.

El entrenador del conjunto entrerriano, Gabriel Gómez, apuntó contra el accionar de las fuerzas de seguridad: "La policía le pegó a un jugador nuestro. La seguridad de ellos tiene que separar, no empujar. Ya dentro del vestuario, otra vez hubo problemas", declaró con evidente malestar.

Por su parte, los jugadores dieron su versión de los hechos. Pardo explicó: "Quise apurar y el cinco de ellos me pegó un codazo. No entiendo por qué me expulsaron. Después, llegando al túnel, me empujaron y se armó el disturbio". Mientras que Gallucci confirmó lo ocurrido con el efectivo policial: "Sí, me pegó y reaccioné, lógico. Sé que está mal, pero en ese momento reaccioné. No hice la denuncia, quedó ahí. Fue un feo momento que no tiene que pasar".

Desde Patronato analizan elevar un reclamo formal por lo sucedido, mientras crece la preocupación por los reiterados episodios de violencia en los partidos de la categoría.

