Escándalo en la Supercopa Internacional: piñas en el campo de juego y en el túnel, y la irrupción de Verón

Tras el tanto, algunos jugadores del "Pincha" fueron a buscar a sus rivales, desencadenando forcejeos y golpes de puño tanto sobre el césped como en el túnel rumbo a los vestuarios. La tensión escaló a tal punto que, pese a que aún quedaban algunos minutos por disputarse en el reloj, los futbolistas de Estudiantes se negaron rotundamente a reanudar el juego.