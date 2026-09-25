Marco Ruben recordó el conflicto con Estudiantes y encendió la previa de la Supercopa Internacional
El máximo goleador histórico del Canalla habló antes de la final y reconoció que el recuerdo del polémico pasillo de espaldas de 2025 todavía está presente.
Rosario Central y Estudiantes volverán a verse las caras en un partido por un título y la previa ya comenzó a tomar temperatura. En la antesala de la Supercopa Internacional 2026, Marco Ruben dejó en claro que el recuerdo de los últimos cruces entre ambos equipos forma parte de la motivación del conjunto rosarino.
El histórico goleador del Canalla habló en Canal 3 de Rosario y destacó la importancia del encuentro que se disputará este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Para Ruben, no se trata solamente de una final más: el antecedente con el Pincha le aporta un componente emocional particular.
“Fuimos entrenando y compartiendo sensaciones. Lo importante es estar concentrados, pensando. Es una final. Es un partido al que hay que darle mucha importancia”, expresó el delantero. Además, resaltó la manera en la que los hinchas de Rosario Central viven este enfrentamiento. “La gente de Central lo toma como un partido muy especial, más allá de la estrella”, aseguró.
Marco Ruben palpitó una final especial para Rosario Central
Uno de los principales antecedentes que aparece en la previa es el polémico episodio ocurrido en 2025, cuando Estudiantes realizó un pasillo de espaldas a los futbolistas de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El gesto se produjo después de la definición de la Liga Profesional, cuando Rosario Central había terminado como líder de la tabla anual y la AFA lo había reconocido como campeón de esa clasificación, mientras que el Pincha había quedado involucrado en aquella particular situación.
Para Ruben, lo sucedido no quedó en el pasado. El delantero reconoció abiertamente que aquel episodio le generó dolor y que ahora puede transformarse en un estímulo para afrontar la final. “Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. Todo suma. Tiene que ser un motor importante para nosotros”, manifestó.
Y profundizó sobre sus sensaciones: “A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor”. La intención de Ruben, en ese sentido, es que el antecedente funcione como una motivación deportiva y no como un elemento que distraiga al equipo antes de una definición.
Rosario Central y Estudiantes, otra vez frente a frente
El partido de este sábado será el cuarto enfrentamiento mano a mano en los últimos años y tendrá un condimento adicional: será el primero entre ambos por un título oficial.
El primer cruce de esta seguidilla se produjo en los octavos de final del Apertura 2025, cuando Rosario Central consiguió imponerse por 2-0 en Arroyito. Más tarde, Estudiantes tuvo revancha en los octavos del Clausura de ese mismo año y ganó 1-0 como visitante, en el partido que quedó marcado por el pasillo de espaldas.
El antecedente más reciente también terminó con triunfo del equipo platense. Estudiantes derrotó 3-0 a Rosario Central en los 16avos de final de la actual edición de la Copa Argentina, en un encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ahora, el escenario será diferente y habrá un trofeo en juego.
La Supercopa Internacional se define en Santiago del Estero
Rosario Central llega a la final como ganador de la Tabla Anual de 2025, mientras que Estudiantes obtuvo el Trofeo de Campeones. Ambos equipos se enfrentarán este sábado desde las 16 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional.
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