Marco Ruben recordó el conflicto con Estudiantes y encendió la previa de la Supercopa Internacional

Y profundizó sobre sus sensaciones: “A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor”. La intención de Ruben, en ese sentido, es que el antecedente funcione como una motivación deportiva y no como un elemento que distraiga al equipo antes de una definición.

Rosario Central y Estudiantes, otra vez frente a frente

El partido de este sábado será el cuarto enfrentamiento mano a mano en los últimos años y tendrá un condimento adicional: será el primero entre ambos por un título oficial.

El primer cruce de esta seguidilla se produjo en los octavos de final del Apertura 2025, cuando Rosario Central consiguió imponerse por 2-0 en Arroyito. Más tarde, Estudiantes tuvo revancha en los octavos del Clausura de ese mismo año y ganó 1-0 como visitante, en el partido que quedó marcado por el pasillo de espaldas.

El antecedente más reciente también terminó con triunfo del equipo platense. Estudiantes derrotó 3-0 a Rosario Central en los 16avos de final de la actual edición de la Copa Argentina, en un encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ahora, el escenario será diferente y habrá un trofeo en juego.

La Supercopa Internacional se define en Santiago del Estero

Rosario Central llega a la final como ganador de la Tabla Anual de 2025, mientras que Estudiantes obtuvo el Trofeo de Campeones. Ambos equipos se enfrentarán este sábado desde las 16 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional.