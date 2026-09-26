Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Supercopa Internacional: goles y resultado

Por su parte, el "Canalla" obtuvo su lugar en la final por haber terminado en el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025, por lo que intentará sumar un nuevo título a sus vitrinas. El equipo comandado por Jorge Almirón llega después de vencer 1-0 a Argentinos Juniors por la décima fecha del Torneo Clausura.

Ambos equipos afrontarán la definición con bajas producto de la Fecha FIFA. En Estudiantes no estará el defensor Tomás Palacios, convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, mientras que Central no podrá contar con Jaminton Campaz, citado por Colombia, ni con Vicente Pizarro, llamado por Chile.

Formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central por la Supercopa Internacional

Estudiantes : Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT : Alexander Medina.

: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. : Alexander Medina. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Federico Navarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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