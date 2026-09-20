Escándalo en las inferiores: la furiosa e irreconocible reacción de Pepe Sand contra un árbitro

"Yo fui jugador 40 años... 40 años jugué. No podés dirigir ni el tránsito. Ni el tránsito puede dirigir...", expresó Sand a los gritos frente a la atónita mirada de los juveniles. Lejos de calmarse, continuó con su descargo lapidario: "Así vas a terminar. Vamos. Te cagaste en los jugadores. Te cagás en los chicos. En los chicos te cagaste. No dirigís nunca más en Primera. Una vergüenza".