Escándalo en las inferiores: la furiosa e irreconocible reacción de Pepe Sand contra un árbitro
El exfutbolista, que hoy se encuentra desde otro rol en la divisiones formativas del Granate, tuvo un tremendo ida y vuelta con un juez.
El temperamento que lo convirtió en un emblema letal dentro del área sigue intacto, aunque ahora lo canalice desde el banco de suplentes. José "Pepe" Sand volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez protagonizando un caliente cruce con las autoridades arbitrales tras un partido de las divisiones juveniles que rápidamente se viralizó en todas las plataformas digitales.
El episodio tuvo lugar en el predio de Arroyo Seco, donde las inferiores de Lanús visitaron a Rosario Central. La Quinta División dirigida por el goleador histórico del Granate ganaba y acariciaba los tres puntos, pero sobre el cierre del encuentro el local llegó al agónico empate 1-1 gracias a la conquista de Thiago Alberghini. El pitazo final desató la bronca contenida del cuerpo técnico visitante.
Escándalo en las inferiores: la furiosa e irreconocible reacción de Pepe Sand contra un árbitro
Lejos de mantener la compostura institucional, el correntino estalló de furia contra el juez principal y sus colaboradores, recriminándoles fallos que consideró determinantes para el resultado. Con gestos ampulosos, el dedo índice apuntando de manera amenazante y la presencia policial de por medio para evitar mayores incidentes, el exdelantero dejó frases que resonaron con fuerza.
"Yo fui jugador 40 años... 40 años jugué. No podés dirigir ni el tránsito. Ni el tránsito puede dirigir...", expresó Sand a los gritos frente a la atónita mirada de los juveniles. Lejos de calmarse, continuó con su descargo lapidario: "Así vas a terminar. Vamos. Te cagaste en los jugadores. Te cagás en los chicos. En los chicos te cagaste. No dirigís nunca más en Primera. Una vergüenza".
El video del exatacante desatado no tardó en replicarse en redes sociales, reabriendo el debate sobre las tensiones, la presión y el descontrol que a menudo se viven en el fútbol formativo, donde las figuras de elite transitan su etapa como formadores con la misma intensidad con la que pisaban el césped profesional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario