Real Madrid venció a Santiago Wanderers y se quedó con la Intercontinental Sub-20
El Merengue se consagró campeón de la Copa Intercontinental sub-20 tras vencer a Santiago Wanderers por 3-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.
El estadio Santiago Bernabéu fue escenario de una definición vibrante. El Real Madrid se consagró campeón de la Copa Intercontinental Sub-20 tras imponerse por 3-1 ante un valiente Santiago Wanderers de Chile. Sin embargo, más allá de la fiesta deportiva en el campo de juego, la jornada dejó un perlita institucional que sacudió los recuerdos del fútbol sudamericano.
En la previa del encuentro, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo un encuentro cumbre con su par del club español, Florentino Pérez. A modo de profundo agradecimiento por haber cedido el mítico estadio madrileño para albergar la histórica superfinal de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, el mandamás del fútbol sudamericano le obsequió al dirigente merengue una de las medallas doradas de aquel recordado certamen continental.
Real Madrid venció a Santiago Wanderers y se quedó con la Intercontinental Sub-20
Ya en el plano estrictamente futbolístico, el duelo juvenil tuvo todos los ingredientes de una final apasionante. El conjunto español, flamante campeón de la UEFA Youth League, comenzó a inclinar la cancha a los 25 minutos del primer tiempo tras la expulsión de Alexander Dubo en el equipo chileno. Cuatro minutos más tarde, Daniel Yáñez rompió el cero con un magnífico tiro libre.
Pese a la inferioridad numérica, Santiago Wanderers —campeón de la Copa Libertadores juvenil— demostró una enorme rebeldía. Apenas iniciado el complemento, a los 49’, Cristóbal presionó alto en una salida en falso del fondo madridista y asistió a Christian Silva, quien firmó el sorpresivo 1-1 parcial.
El equipo chileno resistió con uñas y dientes el embate de la Casa Blanca durante gran parte del segundo tiempo. No obstante, el desgaste físico y las sucesivas tarjetas vermelhas (vieron la roja Christopher Valenzuela y Nicolás Carvacho, dejando a su equipo con ocho hombres) terminaron pesando. A los 81', Fran Santamaría puso el 2-1 y, ya en tiempo descuento, Roberto Martín sentenció el 3-1 definitivo.
Fue la primera edición del torneo disputada en territorio europeo y significó el cuarto título consecutivo para un equipo local en esta joven competencia intercontinental.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario