Real Madrid venció a Santiago Wanderers y se quedó con la Intercontinental Sub-20

En la previa del encuentro, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo un encuentro cumbre con su par del club español, Florentino Pérez. A modo de profundo agradecimiento por haber cedido el mítico estadio madrileño para albergar la histórica superfinal de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, el mandamás del fútbol sudamericano le obsequió al dirigente merengue una de las medallas doradas de aquel recordado certamen continental.