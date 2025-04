Escándalo en Monterrey: Sergio Canales habló tras el cruce con Martín Demichelis

Aunque el club intentó bajarle el perfil al conflicto, el escándalo quedó instalado principalmente en ese país y poco a poco va saliendo a la luz algunos de los detalles más importantes.

El mensaje de Sergio Canales tras su pelea con Martín Demichelis

"Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó", comenzó diciendo Canales en el video que subió a sus cuentas de Instagram y X. Y agregó: "Nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me siento muy identificado. Desde que llegué he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido."

El ex Betis explicó que la charla fue intensa, pero constructiva: "Producto de la frustración que sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa. Pero creo que fue constructiva, y se ha magnificado por el accidente que tuve".

Finalmente, buscó cerrar el tema: "He guardado silencio por respeto. Saben de mi compromiso y mi amor por este equipo. Por eso grabé este video: para ponerle punto final al tema. Tenemos que estar enfocados, unidos e ir por ellos. ¡Arriba el Monterrey!"

image.png

La versión de Martín Demichelis

En conferencia de prensa, el exentrenador de River también se pronunció sobre el tema, aunque con un tono más medido. "Pongan los títulos que quieran. No soy autoritario. Me gusta escuchar al jugador y que opine, para sacar las mejores conclusiones", dijo.

Demichelis intentó enfocarse en lo futbolístico y dejó un mensaje de unidad de cara a lo que viene: "Sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como se merece. No tengo dudas de que, salgan los que salgan a jugar, se van a ver once guerreros",